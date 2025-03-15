Bu Uygulama Tek Bir Tuşta Bilgilerinize Ulaşıyor!

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siber saldırganlar, bu kez Google Play Store üzerinden hedef aldıkları karmaşık bir casus programıyla gündemde.
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Son yıllarda pek çok farklı yöntemlerle kullanıcıları hedef alan siber saldırganlar, bu kez Google Play Store üzerinden hedef aldıkları karmaşık bir casus programıyla gündemde. Siber güvenlik şirketi Lookout, Kuzey Kore ile bağlantılı bir hacker grubunun geliştirdiği casus programı hakkında uyarılarda bulundu.
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Siber güvenlik şirketi Lookout, Kuzey Kore ile bağlantılı siber saldırganların belirli hedef kitlelerden veri toplamak amacıyla karmaşık bir casus yazılımı Google Play Store'a yüklediğini açıkladı.
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KoSpy isimli bu casus programı, yüklü olduğu cihazın SMS aramalarına, arama geçmişine, kişisel verilerine ve konum bilgilerine erişebiliyor.
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Dosya sistemini izleme yeteneğine de sahip olan program, cihazın kamera ve mikrofonuna da erişim sağlayarak kayıt alabiliyor.
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Lookout yetkililerine göre; günlük yaşama dair detaylı bilgiler toplayabilen program, Güney Kore'de yaşayan, İngilizce ve Korece konuşan kişileri hedef alıyor.
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Ayrıca yetkililer, yazılımın daha önce Kuzey Koreli hacker grupları APT37 ve APT43 tarafından kullanılan IP adresleri ve alan adlarıyla bağlantılı olduğu da belirtti.
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GOOGLE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIĞINI DUYURDU Lookout'un raporunu kendileriyle paylaştığını ve bu tür zararlı yazılımlarla ilişkili tüm uygulamaların Google Play Store'dan kaldırıldığını açıklayan Google sözcüsü Ed Fernandez, "Google Play, Android cihazlarda bu kötü amaçlı yazılımın bilinen tüm sürümlerinden kullanıcılarını otomatik olarak koruyor" ifadelerini kullandı.