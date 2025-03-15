Bu Uygulama Tek Bir Tuşta Bilgilerinize Ulaşıyor!

Son yıllarda pek çok farklı yöntemlerle kullanıcıları hedef alan siber saldırganlar, bu kez Google Play Store üzerinden hedef aldıkları karmaşık bir casus programıyla gündemde. Siber güvenlik şirketi Lookout, Kuzey Kore ile bağlantılı bir hacker grubunun geliştirdiği casus programı hakkında uyarılarda bulundu.