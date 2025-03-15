İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası Öncesi Deniz Keyfi

MANZARA TERSİNE DÖNECEK Ancak megakentteki hava yeni haftada tersine dönecek. İstanbul?da hava sıcaklığı aniden düşecek, kentin yüksek noktalarında kar yağışı görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu. Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırmasıyla kentte fırtına etkili olmaya başlayacak. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri yüksek kesimlerde kar ihtimali de var.