İstanbul'da Soğuk Hava Dalgası Öncesi Deniz Keyfi
İstanbul bugün mart ortasında yaz havasını yaşıyor.
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İstanbul yazdan kalma bir gün yaşıyor. Hava sıcaklığı bugün 20 derecenin üzerine çıktı. Güneş yüzünü gösterdi, parklar ve sahiller doldu.
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Küçükçekmece?de güneşli havanın tadını çıkaran birçok vatandaş, denize girdi. Bazı vatandaşların ise güneşlendiği görüldü.
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MANZARA TERSİNE DÖNECEK Ancak megakentteki hava yeni haftada tersine dönecek. İstanbul?da hava sıcaklığı aniden düşecek, kentin yüksek noktalarında kar yağışı görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu. Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırmasıyla kentte fırtına etkili olmaya başlayacak. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri yüksek kesimlerde kar ihtimali de var.
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VALİLİK: SICAKLIK 20 DERECE AZALACAK İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi.