Protein Zengini 10 Sebze

Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Hukukun açıkları... Bu kadın neden 14. çocuğuna hamile?
Hukukun açıkları... Bu kadın neden 14. çocuğuna hamile?
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri

Protein Zengini 10 Sebze

Demir seviyesini yükseltip, kas gücünü artırıyor

  1. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için dengeli ve sağlıklı besinler tüketmeyi önemsemelisiniz. Bazı sebzeler içerisinde yüksek miktarda protein barındırır ve vücut sağlığınız için gereklidir. İşte protein zengini sebzeler

    Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için dengeli ve sağlıklı besinler tüketmeyi önemsemelisiniz. Bazı sebzeler içerisinde yüksek miktarda protein barındırır ve vücut sağlığınız için gereklidir. İşte protein zengini sebzeler

  2. ISPANAK (100g başına 2,9g protein) Bu protein, demir ve antioksidan dolu yapraklı yeşillik kas gelişimine yardımcı olur, bağışıklığı güçlendirir ve sindirimi iyileştirir. Genel sağlık için salatalara, smoothielere ve pişmiş yemeklere eklemek için kullanışlı bir malzemedir.

    ISPANAK (100g başına 2,9g protein) Bu protein, demir ve antioksidan dolu yapraklı yeşillik kas gelişimine yardımcı olur, bağışıklığı güçlendirir ve sindirimi iyileştirir. Genel sağlık için salatalara, smoothielere ve pişmiş yemeklere eklemek için kullanışlı bir malzemedir.

  3. BROKOLİ (100 gr'da 2,8 gr protein) Protein açısından zengin bir turpgiller sebzesi olan brokoli, kas onarımına, metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklığın artmasına yardımcı olur. Lif ve antioksidanlarla doludur ve sağlıklı bir diyet için sotelere, çorbalara ve salatalara ideal bir katkıdır

    BROKOLİ (100 gr'da 2,8 gr protein) Protein açısından zengin bir turpgiller sebzesi olan brokoli, kas onarımına, metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklığın artmasına yardımcı olur. Lif ve antioksidanlarla doludur ve sağlıklı bir diyet için sotelere, çorbalara ve salatalara ideal bir katkıdır

  4. BRÜKSEL LAHANASI (3.4g protein/100g) Bu minik lahanalar, metabolizmaya, kas iyileşmesine ve kalp sağlığına yardımcı olan protein, lif ve vitaminlerle doludur. Kavrulmuş, sotelenmiş veya buharda pişirilmiş, muazzam sağlık avantajlarına sahip lezzetli ve sağlıklı bir garnitür.

    BRÜKSEL LAHANASI (3.4g protein/100g) Bu minik lahanalar, metabolizmaya, kas iyileşmesine ve kalp sağlığına yardımcı olan protein, lif ve vitaminlerle doludur. Kavrulmuş, sotelenmiş veya buharda pişirilmiş, muazzam sağlık avantajlarına sahip lezzetli ve sağlıklı bir garnitür.

  5. LAHANA (4.3g protein/100g) Yüksek protein, demir ve vitamin seviyelerine sahip bir süper besin olan lahana, kas gücünü artırır, sindirimi destekler ve genel sağlığa katkıda bulunur. Smoothielerde, çorbalarda ve salatalarda mükemmeldir ve birçok sağlık faydası sağlar.

    LAHANA (4.3g protein/100g) Yüksek protein, demir ve vitamin seviyelerine sahip bir süper besin olan lahana, kas gücünü artırır, sindirimi destekler ve genel sağlığa katkıda bulunur. Smoothielerde, çorbalarda ve salatalarda mükemmeldir ve birçok sağlık faydası sağlar.

  6. KARNABAHAR (100g'da 1,9g protein) Kalorisi düşük ancak proteini yüksek olan karnabahar, kas sağlığını, beyin fonksiyonunu ve sindirimi korur. Kavrulabilen, püre haline getirilebilen veya pirinç veya pizza hamuru yerine kullanılabilen harika bir malzemedir.

    KARNABAHAR (100g'da 1,9g protein) Kalorisi düşük ancak proteini yüksek olan karnabahar, kas sağlığını, beyin fonksiyonunu ve sindirimi korur. Kavrulabilen, püre haline getirilebilen veya pirinç veya pizza hamuru yerine kullanılabilen harika bir malzemedir.

  7. KUŞKONMAZ (100g'da 2.2g protein) Bu protein dolu sebze, lif ve antioksidan bakımından zengindir ve kalp sağlığını, kas gücünü ve sindirimi destekler. Kızartmalara, makarnalara veya ızgara yemeklere lezzetli bir katkı sağlar ve çok sayıda sağlık faydası sunar.

    KUŞKONMAZ (100g'da 2.2g protein) Bu protein dolu sebze, lif ve antioksidan bakımından zengindir ve kalp sağlığını, kas gücünü ve sindirimi destekler. Kızartmalara, makarnalara veya ızgara yemeklere lezzetli bir katkı sağlar ve çok sayıda sağlık faydası sunar.

  8. YEŞİL BEZELYE (100g'da 5,4g protein) En yüksek bitki bazlı protein kaynaklarından biri olan yeşil bezelye, kas onarımını, sindirimi ve enerji üretimini destekler. Çorbalar, köriler ve garnitürler için lezzetli ve besleyici bir malzemedir.

    YEŞİL BEZELYE (100g'da 5,4g protein) En yüksek bitki bazlı protein kaynaklarından biri olan yeşil bezelye, kas onarımını, sindirimi ve enerji üretimini destekler. Çorbalar, köriler ve garnitürler için lezzetli ve besleyici bir malzemedir.

  9. MANTAR (3.1g protein/100g) Bu kalori yoğun mantarlar, bağışıklığı artıran, metabolizmayı iyileştiren ve kas geliştirici olarak görev yapan yüksek kaliteli proteinler içerir. Etli tatları, çeşitli yiyeceklere kolayca dahil edilebilecekleri anlamına gelir.

    MANTAR (3.1g protein/100g) Bu kalori yoğun mantarlar, bağışıklığı artıran, metabolizmayı iyileştiren ve kas geliştirici olarak görev yapan yüksek kaliteli proteinler içerir. Etli tatları, çeşitli yiyeceklere kolayca dahil edilebilecekleri anlamına gelir.

  10. TATLI MISIR (100g'da 3.3g protein) Doğal olarak protein açısından zengin ve lif dolu olan tatlı mısır, sindirimi iyileştirir, kas gücünü destekler ve enerji sağlar. Haşlanmış, ızgara edilmiş veya çorbalara eklenmiş olsun, yemeklerin lezzetini ve besin değerini artırır.

    TATLI MISIR (100g'da 3.3g protein) Doğal olarak protein açısından zengin ve lif dolu olan tatlı mısır, sindirimi iyileştirir, kas gücünü destekler ve enerji sağlar. Haşlanmış, ızgara edilmiş veya çorbalara eklenmiş olsun, yemeklerin lezzetini ve besin değerini artırır.

  11. ENGİNAR (100g'da 3.3g protein) Protein, lif ve antioksidan bakımından zengin olan enginar, sindirimi, kas iyileşmesini ve kalp sağlığını destekler. İster buharda pişirilmiş, ister ızgara edilmiş veya salatalara eklenmiş olsun, her öğüne lezzetli ve besleyici bir destek sunarlar.

    ENGİNAR (100g'da 3.3g protein) Protein, lif ve antioksidan bakımından zengin olan enginar, sindirimi, kas iyileşmesini ve kalp sağlığını destekler. İster buharda pişirilmiş, ister ızgara edilmiş veya salatalara eklenmiş olsun, her öğüne lezzetli ve besleyici bir destek sunarlar.

17 Mart 2025