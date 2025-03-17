Protein Zengini 10 Sebze
Demir seviyesini yükseltip, kas gücünü artırıyor
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Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için dengeli ve sağlıklı besinler tüketmeyi önemsemelisiniz. Bazı sebzeler içerisinde yüksek miktarda protein barındırır ve vücut sağlığınız için gereklidir. İşte protein zengini sebzeler
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ISPANAK (100g başına 2,9g protein) Bu protein, demir ve antioksidan dolu yapraklı yeşillik kas gelişimine yardımcı olur, bağışıklığı güçlendirir ve sindirimi iyileştirir. Genel sağlık için salatalara, smoothielere ve pişmiş yemeklere eklemek için kullanışlı bir malzemedir.
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BROKOLİ (100 gr'da 2,8 gr protein) Protein açısından zengin bir turpgiller sebzesi olan brokoli, kas onarımına, metabolizmanın hızlanmasına ve bağışıklığın artmasına yardımcı olur. Lif ve antioksidanlarla doludur ve sağlıklı bir diyet için sotelere, çorbalara ve salatalara ideal bir katkıdır
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BRÜKSEL LAHANASI (3.4g protein/100g) Bu minik lahanalar, metabolizmaya, kas iyileşmesine ve kalp sağlığına yardımcı olan protein, lif ve vitaminlerle doludur. Kavrulmuş, sotelenmiş veya buharda pişirilmiş, muazzam sağlık avantajlarına sahip lezzetli ve sağlıklı bir garnitür.
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LAHANA (4.3g protein/100g) Yüksek protein, demir ve vitamin seviyelerine sahip bir süper besin olan lahana, kas gücünü artırır, sindirimi destekler ve genel sağlığa katkıda bulunur. Smoothielerde, çorbalarda ve salatalarda mükemmeldir ve birçok sağlık faydası sağlar.
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KARNABAHAR (100g'da 1,9g protein) Kalorisi düşük ancak proteini yüksek olan karnabahar, kas sağlığını, beyin fonksiyonunu ve sindirimi korur. Kavrulabilen, püre haline getirilebilen veya pirinç veya pizza hamuru yerine kullanılabilen harika bir malzemedir.
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KUŞKONMAZ (100g'da 2.2g protein) Bu protein dolu sebze, lif ve antioksidan bakımından zengindir ve kalp sağlığını, kas gücünü ve sindirimi destekler. Kızartmalara, makarnalara veya ızgara yemeklere lezzetli bir katkı sağlar ve çok sayıda sağlık faydası sunar.
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YEŞİL BEZELYE (100g'da 5,4g protein) En yüksek bitki bazlı protein kaynaklarından biri olan yeşil bezelye, kas onarımını, sindirimi ve enerji üretimini destekler. Çorbalar, köriler ve garnitürler için lezzetli ve besleyici bir malzemedir.
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MANTAR (3.1g protein/100g) Bu kalori yoğun mantarlar, bağışıklığı artıran, metabolizmayı iyileştiren ve kas geliştirici olarak görev yapan yüksek kaliteli proteinler içerir. Etli tatları, çeşitli yiyeceklere kolayca dahil edilebilecekleri anlamına gelir.
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TATLI MISIR (100g'da 3.3g protein) Doğal olarak protein açısından zengin ve lif dolu olan tatlı mısır, sindirimi iyileştirir, kas gücünü destekler ve enerji sağlar. Haşlanmış, ızgara edilmiş veya çorbalara eklenmiş olsun, yemeklerin lezzetini ve besin değerini artırır.
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ENGİNAR (100g'da 3.3g protein) Protein, lif ve antioksidan bakımından zengin olan enginar, sindirimi, kas iyileşmesini ve kalp sağlığını destekler. İster buharda pişirilmiş, ister ızgara edilmiş veya salatalara eklenmiş olsun, her öğüne lezzetli ve besleyici bir destek sunarlar.