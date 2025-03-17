Google'ın Yeni Özelliği Tartışmalara Sebep Oldu

Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan Meslek Gruplarına Özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Yasa dışı bahis soruşturmasında 29 kişi adliyede
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Yabancı Bakıcılar ve Kayıt Dışı Çalışma Sorunları
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Cevdet Yılmaz: 873 bin kişi Suriye'ye güvenle döndü
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Hukukun açıkları... Bu kadın neden 14. çocuğuna hamile?
Hukukun açıkları... Bu kadın neden 14. çocuğuna hamile?
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri

Google'ın Yeni Özelliği Tartışmalara Sebep Oldu

Arama geçmişini kullanacak

  1. Kullanıcılar, Gemini?nin sunduğu kişiselleştirme deneyimini daha etkili kullanmak için Arama geçmişlerini paylaşmayı kabul edebiliyorlar. Ancak, bu tamamen kullanıcı isteğine bağlı. Dileyen kullanıcılar, geçmiş verilerin paylaşımını devre dışı bırakabiliyor. Google ayrıca, geçmiş verilerin yalnızca yanıtları iyileştirmek için kullanıldığını ve gizlilik standartlarına sıkı bir şekilde bağlı kalındığını belirtiyor.

    Kullanıcılar, Gemini?nin sunduğu kişiselleştirme deneyimini daha etkili kullanmak için Arama geçmişlerini paylaşmayı kabul edebiliyorlar. Ancak, bu tamamen kullanıcı isteğine bağlı. Dileyen kullanıcılar, geçmiş verilerin paylaşımını devre dışı bırakabiliyor. Google ayrıca, geçmiş verilerin yalnızca yanıtları iyileştirmek için kullanıldığını ve gizlilik standartlarına sıkı bir şekilde bağlı kalındığını belirtiyor.

  2. GİZLİLİK KONUSU TARTIŞMA YARATTI Bu özellik, gizlilik ve veri paylaşımı konusunda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığına dair netlik ve kontrol sunulması, bu tür teknolojilerin kabul edilebilirliğini artırmak adına büyük önem taşıyor. Verilerin toplanma, saklanma ve işlenme süreçleriyle ilgili şeffaflık sağlanmadığı durumlarda, bu endişeler daha da artabilir. Ayrıca, kişisel verilerin güvenliği, veri ihlalleri ve kötüye kullanım gibi riskler nedeniyle kritik bir konumda bulunuyor. Kullanıcılar, özellikle hassas bilgilerin platformlar tarafından korunup korunamayacağından emin olmak istiyor.

    GİZLİLİK KONUSU TARTIŞMA YARATTI Bu özellik, gizlilik ve veri paylaşımı konusunda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığına dair netlik ve kontrol sunulması, bu tür teknolojilerin kabul edilebilirliğini artırmak adına büyük önem taşıyor. Verilerin toplanma, saklanma ve işlenme süreçleriyle ilgili şeffaflık sağlanmadığı durumlarda, bu endişeler daha da artabilir. Ayrıca, kişisel verilerin güvenliği, veri ihlalleri ve kötüye kullanım gibi riskler nedeniyle kritik bir konumda bulunuyor. Kullanıcılar, özellikle hassas bilgilerin platformlar tarafından korunup korunamayacağından emin olmak istiyor.

  3. DEVRE DIŞI BIRAKILABİLECEK Google, bu tür endişeleri gidermek adına bazı önlemler almış durumda. Örneğin, kullanıcılar kişiselleştirme özelliğini aktif hale getirmeden önce onay vermek zorunda ve istedikleri zaman bu özelliği devre dışı bırakabiliyorlar. Ancak, kullanıcıların bu tür özellikleri kolaylıkla kontrol edebilmesi ve veri paylaşımı sürecine yönelik daha fazla farkındalık oluşturulması, kullanıcı güvenini artırmak açısından önem taşıyor.

    DEVRE DIŞI BIRAKILABİLECEK Google, bu tür endişeleri gidermek adına bazı önlemler almış durumda. Örneğin, kullanıcılar kişiselleştirme özelliğini aktif hale getirmeden önce onay vermek zorunda ve istedikleri zaman bu özelliği devre dışı bırakabiliyorlar. Ancak, kullanıcıların bu tür özellikleri kolaylıkla kontrol edebilmesi ve veri paylaşımı sürecine yönelik daha fazla farkındalık oluşturulması, kullanıcı güvenini artırmak açısından önem taşıyor.

  4. GELİŞTİRİLMİŞ UYGULAMA ENTEGRASYONU Gemini, yalnızca Google Arama ile sınırlı kalmayarak, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi diğer uygulamalarla entegre şekilde çalışabiliyor. Bu, kullanıcıların arama deneyimini daha da kişisel hale getirerek, daha tutarlı ve bağlama uygun sonuçlar sunma potansiyeli taşıyor. Örnek vermek gerekirse, daha önce astronotik ile ilgili birkaç kitap veya makale aradıysanız, Google Gemini bir sonraki aramanızda yakın zamanda yayımlanan ?Mars keşfiyle ilgili makale? gibi önerilerde bulunabilir. Önceden ?az kalorili yemek tarifleri? araması yapan bir kullanıcı, YouTube?da yemek videoları izlerken, bu başlıktaki içerikler Google Gemini tarafından öne çıkarılabilir.

    GELİŞTİRİLMİŞ UYGULAMA ENTEGRASYONU Gemini, yalnızca Google Arama ile sınırlı kalmayarak, YouTube ve Google Fotoğraflar gibi diğer uygulamalarla entegre şekilde çalışabiliyor. Bu, kullanıcıların arama deneyimini daha da kişisel hale getirerek, daha tutarlı ve bağlama uygun sonuçlar sunma potansiyeli taşıyor. Örnek vermek gerekirse, daha önce astronotik ile ilgili birkaç kitap veya makale aradıysanız, Google Gemini bir sonraki aramanızda yakın zamanda yayımlanan ?Mars keşfiyle ilgili makale? gibi önerilerde bulunabilir. Önceden ?az kalorili yemek tarifleri? araması yapan bir kullanıcı, YouTube?da yemek videoları izlerken, bu başlıktaki içerikler Google Gemini tarafından öne çıkarılabilir.

17 Mart 2025