Hollandalılar Neden Perde Kullanmıyor?

Hem mahremiyet hem de dekorasyon için önem arz eden perdeler, evlerin olmazsa olmazı. Ancak Hollandalılar yıllardır perde alışkanlığından uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Büyük, açık ve perdesiz pencerelerin yaygın görüldüğü Hollanda'da perde neden kullanılmıyor? İşte, sebebi II. Dünya Savaşı'na dayanan perdesizlik geleneği...