Hollandalılar Neden Perde Kullanmıyor?
Sebebi II. Dünya Savaşı'na dayanıyor
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Hem mahremiyet hem de dekorasyon için önem arz eden perdeler, evlerin olmazsa olmazı. Ancak Hollandalılar yıllardır perde alışkanlığından uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Büyük, açık ve perdesiz pencerelerin yaygın görüldüğü Hollanda'da perde neden kullanılmıyor? İşte, sebebi II. Dünya Savaşı'na dayanan perdesizlik geleneği...
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Ev dekorasyonunun ana parçalarından birini oluşturan perdeler, kimi zaman mahramiyetin temsilcisi kimi zamanda dekorasyonunun bütünselliğini koruyan bir eşya olarak karşımıza çıkıyor.
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Pek çok farklı model ve stilde üretilen perdeler, her evin gözdesi olsa da Hollandalılar için durum biraz farklı...
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Hollandalılar, açık pencereleri yaşamlarının bir parçası haline getirerek perde kullanmayı uzun yıllar önce bıraktı. Peki ama neden?
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Hollanda'da açık pencere geleneğinin kökenine dair pek çok iddia olsa da en dikkat çeken olasılık II. Dünya Savaşı'na dayanıyor.
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Alman işgali döneminde Almanlar, ışıkların uçaklara şehirlerin yerini göstermemesi için Hollandalılardan perdelerini kapalı tutmalarını istiyorlardı.
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5 yıl süren işgal boyunca bu isteği yerine getirmek zorunda kalan Hollandalılar özgürlüklerine kavuştuklarında bu yasağa tepki olarak perdelerini açmayı bir sembol haline getirdiler.
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Söz konusu açık perdeler, sadece günlük bir alışkanlık değil, aynı zamanda özgürlük, meydan okuma ve normale dönüşün simgesi haline geldi. Ancak bu geleneğin savaş öncesinde de var olduğunu, Alman işgali sonrası pekiştiğini belirtmekte fayda var.
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ZENGİNLİKLERİNİ SERGİLEMEK İSTİYORLARDI Pek çok iddianın temel alındığı 'açık perde' geleneğinin ortaya çıkışında 17. yüzyıldaki 'altın çağ' döneminin de etkili olduğu düşünülüyor. Zenginleşen kasaba halkının o dönemlerde refah seviyelerini göstermek amacıyla evlerinin dekorasyonunu sergilemek için perdelerini açık tuttuğu ve zamanla bunun bir gelenek haline geldiği düşünülüyor.