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Yozgat'ta Ramazan'ın Vazgeçilmez Lezzeti: Ekmek Kadayıfı

Yozgat'ta Ramazan ayının geleneksel lezzetlerinden biri olan ekmek kadayıfı, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak öne çıkıyor.

  1. Ramazanın manevi atmosferiyle birleşen ekmek kadayıfı, Yozgat'ın vazgeçilmez geleneksel tatlısı olarak nesilden nesle aktarılıyor.

    Ramazanın manevi atmosferiyle birleşen ekmek kadayıfı, Yozgat'ın vazgeçilmez geleneksel tatlısı olarak nesilden nesle aktarılıyor.

  2. Uzun bir geçmişe sahip olan ekmek kadayıfı, özellikle Ramazan ayında ve bayramlarda evlerde yapılarak misafirlere ikram ediliyor. Kadayıfın yumuşak dokusu ve şerbetli lezzeti, iftar sonrası tatlı ihtiyacını karşılamak için sıklıkla tercih ediliyor.

    Uzun bir geçmişe sahip olan ekmek kadayıfı, özellikle Ramazan ayında ve bayramlarda evlerde yapılarak misafirlere ikram ediliyor. Kadayıfın yumuşak dokusu ve şerbetli lezzeti, iftar sonrası tatlı ihtiyacını karşılamak için sıklıkla tercih ediliyor.

  3. Ramazan ayında Meydan Yeri Caddesi'nde kurulan tezgahlarda hazırlanan bu özel tatlı hem kent sakinlerine hem de şehri ziyaret eden misafirlere sunuluyor.

    Ramazan ayında Meydan Yeri Caddesi'nde kurulan tezgahlarda hazırlanan bu özel tatlı hem kent sakinlerine hem de şehri ziyaret eden misafirlere sunuluyor.

  4. 6 yıldır Yozgat'ta öğrenci olan Burak Aydın, "Lüleburgaz'da yaşıyorum ama Yozgat'ın örf adetlerine gelenek göreneklerine alıştık 6 senelik zaman zarfında. Ekmek kadayıfını bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. Ben ilk defa burada gördüm.

    6 yıldır Yozgat'ta öğrenci olan Burak Aydın, "Lüleburgaz'da yaşıyorum ama Yozgat'ın örf adetlerine gelenek göreneklerine alıştık 6 senelik zaman zarfında. Ekmek kadayıfını bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. Ben ilk defa burada gördüm.

  5. Türkiye'nin birçok yerine de gittim, gezdim, gördüm. Ekmek kadayıfı yaklaşık 100-150 yıldır yapılan ve çok sevilen bir tatlı. İnsanların buna ilgisi çok fazla. Özellikle Ramazan aylarında evlerde yapılıp, burada tezgahlarda satılabiliyor. Her gün yense yenilebiliyor. Hafif bir tatlı. Kendine münhasır bir tadı, ağırlığı olan bir tatlı" dedi.

    Türkiye'nin birçok yerine de gittim, gezdim, gördüm. Ekmek kadayıfı yaklaşık 100-150 yıldır yapılan ve çok sevilen bir tatlı. İnsanların buna ilgisi çok fazla. Özellikle Ramazan aylarında evlerde yapılıp, burada tezgahlarda satılabiliyor. Her gün yense yenilebiliyor. Hafif bir tatlı. Kendine münhasır bir tadı, ağırlığı olan bir tatlı" dedi.

  6. 15 yıldır evinde ekmek kadayıfı tatlısı yaptığını söyleyen Ali Osman Bekdemir, "Yozgat genelinde yapılan bir tatlıdır. Benim de Ankara'da, Ordu'da, Kocaeli'de yaşayan torunlarım var. Yozgat'a gelmeden önce ararlar ?Dede ekmek kadayıfını yap, biz geliyoruz' derler. Ben de hemen hazırlarım. Ramazanlarda vazgeçilmez bir tatlıdır" ifadelerini kullandı.

    15 yıldır evinde ekmek kadayıfı tatlısı yaptığını söyleyen Ali Osman Bekdemir, "Yozgat genelinde yapılan bir tatlıdır. Benim de Ankara'da, Ordu'da, Kocaeli'de yaşayan torunlarım var. Yozgat'a gelmeden önce ararlar ?Dede ekmek kadayıfını yap, biz geliyoruz' derler. Ben de hemen hazırlarım. Ramazanlarda vazgeçilmez bir tatlıdır" ifadelerini kullandı.

18 Mart 2025