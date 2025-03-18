Yozgat'ta Ramazan'ın Vazgeçilmez Lezzeti: Ekmek Kadayıfı

Türkiye'nin birçok yerine de gittim, gezdim, gördüm. Ekmek kadayıfı yaklaşık 100-150 yıldır yapılan ve çok sevilen bir tatlı. İnsanların buna ilgisi çok fazla. Özellikle Ramazan aylarında evlerde yapılıp, burada tezgahlarda satılabiliyor. Her gün yense yenilebiliyor. Hafif bir tatlı. Kendine münhasır bir tadı, ağırlığı olan bir tatlı" dedi.