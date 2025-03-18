İşte Sahipsizler Setinin Enleri

"SETİN EN POZİTİFİ DOĞA, EN ENERJİĞİ KAAN" Doğa Bayram setin en pozitifi olduğunu belirtirken, Burak Berkay Akgül de sakin olduğunu açıkladı. Kaan Mirac Sezen, setin en enerjiği olduğunu ifade ederken, Hazal Subaşı ise kendisini setin en sakini olarak tanımladı. Ece Bağcı da "Setin en bağırarak güleni olabilirim" dedi.