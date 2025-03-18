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İşte Sahipsizler Setinin Enleri

Oyuncular yanıtladı:

  1. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler, yeni bölümleriyle her çarşamba Star ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

    Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler, yeni bölümleriyle her çarşamba Star ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

  2. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sahipsizler'in yıldızları Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Kaan Mirac Sezen; setin "en"lerini Akif Yaman'a açıkladı.

    Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sahipsizler'in yıldızları Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Kaan Mirac Sezen; setin "en"lerini Akif Yaman'a açıkladı.

  3. "EN ÇALIŞKAN TURGUT AĞABEY" "Setin en çalışkanı kim?" sorusuna; Hazal Subaşı ve Doğa Bayram "Turgut (Tunçalp) ağabey" yanıtını verirken, Burak Berkay Akgül "Kaan Mirac Sezen" dedi. Ece Bağcı, "Hazal Subaşı" derken; Kaan Mirac Sezen de "Ece Bağcı" diye fikrini belirtti.

    "EN ÇALIŞKAN TURGUT AĞABEY" "Setin en çalışkanı kim?" sorusuna; Hazal Subaşı ve Doğa Bayram "Turgut (Tunçalp) ağabey" yanıtını verirken, Burak Berkay Akgül "Kaan Mirac Sezen" dedi. Ece Bağcı, "Hazal Subaşı" derken; Kaan Mirac Sezen de "Ece Bağcı" diye fikrini belirtti.

  4. SETİN EN KOMİK OYUNCUSU "Setin en komiği kim?" sorusuna ise şu yanıtlar geldi: Hazal Subaşı, Ece Bağcı'nın adını verirken; Ece Bağcı da dizinin Devran'ı Burak Berkay Akgül'e çok güldüğünü ifade etti.

    SETİN EN KOMİK OYUNCUSU "Setin en komiği kim?" sorusuna ise şu yanıtlar geldi: Hazal Subaşı, Ece Bağcı'nın adını verirken; Ece Bağcı da dizinin Devran'ı Burak Berkay Akgül'e çok güldüğünü ifade etti.

  5. EN MUTLU KİM? Burak Berkay Akgül, setin en mutlusunun kendisi olduğunu belirtti. Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram'ın adını söylerken; Ece Bağcı, "Duygu Karaca çok mutlu" dedi. Doğa Bayram da dizide kardeşi Fidan'ı canlandıran Ece Bağcı'nın adını verdi. Hazal Subaşı da "Doğa... Doğa çok mutlu" dedi.

    EN MUTLU KİM? Burak Berkay Akgül, setin en mutlusunun kendisi olduğunu belirtti. Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram'ın adını söylerken; Ece Bağcı, "Duygu Karaca çok mutlu" dedi. Doğa Bayram da dizide kardeşi Fidan'ı canlandıran Ece Bağcı'nın adını verdi. Hazal Subaşı da "Doğa... Doğa çok mutlu" dedi.

  6. "SETİN EN POZİTİFİ DOĞA, EN ENERJİĞİ KAAN" Doğa Bayram setin en pozitifi olduğunu belirtirken, Burak Berkay Akgül de sakin olduğunu açıkladı. Kaan Mirac Sezen, setin en enerjiği olduğunu ifade ederken, Hazal Subaşı ise kendisini setin en sakini olarak tanımladı. Ece Bağcı da "Setin en bağırarak güleni olabilirim" dedi.

    "SETİN EN POZİTİFİ DOĞA, EN ENERJİĞİ KAAN" Doğa Bayram setin en pozitifi olduğunu belirtirken, Burak Berkay Akgül de sakin olduğunu açıkladı. Kaan Mirac Sezen, setin en enerjiği olduğunu ifade ederken, Hazal Subaşı ise kendisini setin en sakini olarak tanımladı. Ece Bağcı da "Setin en bağırarak güleni olabilirim" dedi.

  7. SETTE EN İYİ ANLAŞTIĞINIZ KİŞİ KİM? Kaan Mirac Sezen, sette en iyi anlaştığı ismin Doğa Bayram olduğunu söylerken; Burak Berkay Akgül de "Hazal'la çok iyi anlaşıyoruz" dedi. Hazal Subaşı, "Bu aralar en çok gördüğüm Burak... O yüzden Burak diyeceğim" ifadelerini kullandı. Ece Bağcı ise "Dışarda da samimi bir bağımız var bu yüzden Doğa" dedi.

    SETTE EN İYİ ANLAŞTIĞINIZ KİŞİ KİM? Kaan Mirac Sezen, sette en iyi anlaştığı ismin Doğa Bayram olduğunu söylerken; Burak Berkay Akgül de "Hazal'la çok iyi anlaşıyoruz" dedi. Hazal Subaşı, "Bu aralar en çok gördüğüm Burak... O yüzden Burak diyeceğim" ifadelerini kullandı. Ece Bağcı ise "Dışarda da samimi bir bağımız var bu yüzden Doğa" dedi.

  8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Sahipsizler'in 12 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 15. bölümüne; Vera'nın Pervin'in karşısına dikilmesi ve Devran ile Azize'nin zor durumda kalması damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Sahipsizler'in 12 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 15. bölümüne; Vera'nın Pervin'in karşısına dikilmesi ve Devran ile Azize'nin zor durumda kalması damga vurdu.

18 Mart 2025