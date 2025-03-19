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Üniversite Sınavı Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye giriş için düzenlenecek olan YKS oturumlarına geri sayım başladı.

  1. 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin ardından üniversiteli adayları sınav hazırlıklarına hız verdi. Sınava dair hazırlıklar devam ederken bir yandan da sınav giriş yerlerinin de yazacağı sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi merak ediliyor. İşte, 2025 YKS sınav giriş belgelerinde son bilgiler...

    2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin ardından üniversiteli adayları sınav hazırlıklarına hız verdi. Sınava dair hazırlıklar devam ederken bir yandan da sınav giriş yerlerinin de yazacağı sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi merak ediliyor. İşte, 2025 YKS sınav giriş belgelerinde son bilgiler...

  2. 2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. 2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek. Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM?nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

    2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. 2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek. Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM?nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

  3. 2025 YKS OTURUM TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle; YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

    2025 YKS OTURUM TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle; YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

19 Mart 2025