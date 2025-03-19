Kira Gelir Beyanname Verme Ne Zaman Bitecek?
Kira geliri elde edenler için beyanname süresi araştırmaları devam ediyor.
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Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme sürecinde az bir zaman kaldı. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak. İşte, 2025 kira gelir beyannamesi için son tarih...
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KİRA GELİR BEYANNAMESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN VERİLECEK? Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek.
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KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULACAK? Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek. Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.