Kira Gelir Beyanname Verme Ne Zaman Bitecek?

İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
Taksim metrosu kapatıldı
Taksim metrosu kapatıldı
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı

Kira Gelir Beyanname Verme Ne Zaman Bitecek?

Kira geliri elde edenler için beyanname süresi araştırmaları devam ediyor.

  1. Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme sürecinde az bir zaman kaldı. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak. İşte, 2025 kira gelir beyannamesi için son tarih...

    Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme sürecinde az bir zaman kaldı. Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak. İşte, 2025 kira gelir beyannamesi için son tarih...

  2. KİRA GELİR BEYANNAMESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN VERİLECEK? Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek.

    KİRA GELİR BEYANNAMESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN VERİLECEK? Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek.

  3. KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULACAK? Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek. Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

    KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULACAK? Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek. Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

19 Mart 2025