Bilim İnsanları Açıkladı: Parkinson Hastalığını Tetikliyor

Daily Mail'de yer alan habere göre; ABD?li bilim insanları, 3.000'den fazla yetişkini takip ederek iki farklı deney gerçekleştirdi. Katılımcıların evlerine yakın bölgelerdeki araç egzozlarından yayılan karbon monoksit (CO) seviyeleri ve diğer yaygın trafik kaynaklı kirleticiler değerlendirildi. Ayrıca, sigara içme ve gıda alerjileri gibi diğer faktörler de hesaba katıldı. İlk çalışmada, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles kampüsündeki araştırmacılar, Kaliforniya?da en az beş yıldır yaşayan 1.300'den fazla yetişkini inceledi. Bu çalışmada, trafik kaynaklı hava kirliliğinin Parkinson hastalığı riskini yüzde 28 oranında artırdığı belirlendi. İkinci çalışmada ise, Kopenhag ve Danimarka'nın kentlerinde yaşayan 2.000'den fazla yetişkinin durumu takip edildi ve yoğun trafik hava kirliliğinin hastalık riskini neredeyse üç kat artırdığı ortaya çıktı.