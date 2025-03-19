Kötü Yorumlara İsyan Etti: Yaşadığım Süreç Devam Ediyor!
Geçtiğimiz haftalarda kanserle mücadele ettiğini açıklayan Nursel Ergin'in tedavisi sürüyor.
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2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı. Geçtiğimiz haftalarda Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
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44 yaşındaki Nursel Ergin, hastalığa dair merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
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Bu süreçte 6 seans kemoterapi tedavisi gören Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği videoyu paylaştı.
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Ergin paylaşımına "Bu anı asla unutmayacağım" notunu düştü.
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Saçlarını ilk başta kısa kestirdiğini belirten Ergin "Siz öyle yapmayın, tamamen kazıtın... Farz edin yeni doğan bebek gibisiniz" ifadelerini kullandı.
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"KİRAMI SİZ Mİ ÖDEYECEKSİNİZ?" Bazı sosyal medya kullanıcıları Nursel Ergin'i yeni başlayacak programı öncesi reklam yapmakla suçladı. Gelen kötü mesajlara isyan eden Nursel Ergin, "Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor istesem her gün bir program da ya da mecra da olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür hep empati kurarım" dedi ve ekledi: "Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım. Ben çalışmayayım mı, siz mi ödeyeceksiniz kira mı, çocuğuma siz mi bakacaksınız? Ekrana geri döndüğüm ve tedavim devam ettiği için paylaşmak zorunda kaldım."
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"NE DÜŞÜNÜYORSANIZ ALLAH SİZE 10 KATINI VERSİN!" "Hayatım boyunca her zaman örnek olmak motive etmek istedim herkesi!" diyen Ergin, "Gelen ?teşekkür? mesajlarını mı paylaşayım. Yolda birinin düştüğünü görse kafasını çeviren kuş beyinliler yüreksizler! Bu yaşadığım süreç devam ediyor geri zekâlılar! Beddua edenler kötü konuşanlar ne düşünüyorsanız kalbinizle nafakalının. Yine anlamayacağınızı biliyorum ama yazıyorum işte. Gerçek bilgi paylaşmayan bir insanın hastalığını bile kötü niyetle paylaşanlar sözüm en çok size anladınız siz beni... Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin" ifadelerini kullandı.
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"BU ZOR SÜRECE KENDİNİZİ HAZIRLAMANIZ GEREKİYOR" Öte yandan ünlü sunucu tedavi sürecine dair açıklamalarda bulunmuştu. Ergin "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his? Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda ?tedaviye ihtiyacım olmayabilir? diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ?6 seans kemoterapi? denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor" dedi. "21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3?üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin" diyen Ergin, "Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım" ifadelerini kullandı.