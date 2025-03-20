Arefe Günü Ne Zaman?

6 ilde yarın eğitime ara verildi
6 ilde yarın eğitime ara verildi
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi

Arefe Günü Ne Zaman?

2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi

  1. Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşayan vatandaşlar, bayram tarihine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Arefe Günü tarihini sorguluyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi...

    Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşayan vatandaşlar, bayram tarihine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Arefe Günü tarihini sorguluyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi...

  2. RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN? Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

    RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN? Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

  3. 2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri: Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün) Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

    2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri: Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün) Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

20 Mart 2025