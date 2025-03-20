Arefe Günü Ne Zaman?
2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi
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Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşayan vatandaşlar, bayram tarihine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Arefe Günü tarihini sorguluyor. İşte, 2025 Ramazan Bayramı Arefe tarihi...
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RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN? Bu yıl Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri: Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün) Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı