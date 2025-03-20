Kara Deliğin İçinde Olabiliriz

Yazarların bu fenomenin nedenine dair öne sürdüğü bir olasılık evrenin, kendisinden daha büyük bir evrende yer aldığı ve üstelik bu büyük evrenin kara deliğinin iç kısmında bulunduğu yönünde. Araştırmanın yazarlarından, bilgisayar bilimci Lior Shamir, "Açıklamalardan biri, evrenin dönerek doğmuş olması. Bu açıklama, tüm evrenin bir kara deliğin iç kısmında olduğunu varsayan kara delik kozmolojisi gibi teorilerle uyuşuyor" dedi. IFL Science'a konuşan Shamir ayrıca, "Ancak evren gerçekten dönerek doğmuşsa, bu, kozmos hakkındaki mevcut teorilerin eksik olduğu anlamına gelir" diye de ekledi.