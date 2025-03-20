Güneş Panelleri İle Kendi Elektriğini Üreten Cami

''KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURUYORUZ'' Caminin kira gibi herhangi bir gelirinin olmadığını, bu nedenle ihtiyaçların cami cemaati tarafından karşılandığını belirten Mevlana Camisi Yaşatma Derneği Üyesi Erdal Koptagel, "Camimizin bir geliri yoktu. Gelir olmadığı için de sürekli giderleri aramızda topluyorduk. Biz de para toplayıp, elektrik panolarını aldık. 22 adet caminin üstünde, 40 tane de Kur'an kursunun üstünde olmak üzere 62 tane panomuz var. Kendi elektriğimizi üretiyoruz, ihtiyaç fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satıyoruz. Hem vatandaşın üzerine yük olmuyor hem de para kazanıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Başka gelirimiz yok çünkü" dedi.