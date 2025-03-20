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Güneş Panelleri İle Kendi Elektriğini Üreten Cami

Fazla enerjisi satılıyor

  1. Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camisi'nin dernek yöneticileri, caminin ve camiye bağlı Kur'an kursu binasının, yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırseverler ve cami cemaatinden toplayarak hayata geçirdi. 15-20 BİN LİRALIK KAZANÇ ELDE EDİLİYOR İlk olarak Kur'an kursu binasının çatısına günde 10 kilovat saat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Daha sonra kademeli olarak panel sayısı arttırıldı. Önce Kur'an kursuna daha sonra da camiye kurulan toplam 62 güneş paneli sayesinde artık elektrik faturası ödemeyen cami yönetimi, ürettikleri fazla elektriği de Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satarak ayda 15-20 bin lira arasında para kazanıyor.

    Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camisi'nin dernek yöneticileri, caminin ve camiye bağlı Kur'an kursu binasının, yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırseverler ve cami cemaatinden toplayarak hayata geçirdi. 15-20 BİN LİRALIK KAZANÇ ELDE EDİLİYOR İlk olarak Kur'an kursu binasının çatısına günde 10 kilovat saat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Daha sonra kademeli olarak panel sayısı arttırıldı. Önce Kur'an kursuna daha sonra da camiye kurulan toplam 62 güneş paneli sayesinde artık elektrik faturası ödemeyen cami yönetimi, ürettikleri fazla elektriği de Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satarak ayda 15-20 bin lira arasında para kazanıyor.

  2. ''KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURUYORUZ'' Caminin kira gibi herhangi bir gelirinin olmadığını, bu nedenle ihtiyaçların cami cemaati tarafından karşılandığını belirten Mevlana Camisi Yaşatma Derneği Üyesi Erdal Koptagel, "Camimizin bir geliri yoktu. Gelir olmadığı için de sürekli giderleri aramızda topluyorduk. Biz de para toplayıp, elektrik panolarını aldık. 22 adet caminin üstünde, 40 tane de Kur'an kursunun üstünde olmak üzere 62 tane panomuz var. Kendi elektriğimizi üretiyoruz, ihtiyaç fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satıyoruz. Hem vatandaşın üzerine yük olmuyor hem de para kazanıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Başka gelirimiz yok çünkü" dedi.

    ''KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURUYORUZ'' Caminin kira gibi herhangi bir gelirinin olmadığını, bu nedenle ihtiyaçların cami cemaati tarafından karşılandığını belirten Mevlana Camisi Yaşatma Derneği Üyesi Erdal Koptagel, "Camimizin bir geliri yoktu. Gelir olmadığı için de sürekli giderleri aramızda topluyorduk. Biz de para toplayıp, elektrik panolarını aldık. 22 adet caminin üstünde, 40 tane de Kur'an kursunun üstünde olmak üzere 62 tane panomuz var. Kendi elektriğimizi üretiyoruz, ihtiyaç fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satıyoruz. Hem vatandaşın üzerine yük olmuyor hem de para kazanıyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Başka gelirimiz yok çünkü" dedi.

  3. İhtiyaç fazlası elektriği UEDAŞ'a satarak camiye gelir elde ettiklerini söyleyen Koptagel, "Güneş olduğu müddetçe elektrik üretimi güzel oluyor. Aylık ortalama 15-20 bin lira civarında camiye katkısı oluyor'' ifadelerini kullandı.

    İhtiyaç fazlası elektriği UEDAŞ'a satarak camiye gelir elde ettiklerini söyleyen Koptagel, "Güneş olduğu müddetçe elektrik üretimi güzel oluyor. Aylık ortalama 15-20 bin lira civarında camiye katkısı oluyor'' ifadelerini kullandı.

20 Mart 2025