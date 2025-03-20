Elektrikli Araçta Şarj Süresi 5 Dakikaya İndi

HIZLI ŞARJ AĞLARI YAYGINLAŞACAK MI? BYD, Çin'deki elektrikli araç satışlarının üçte birinden fazlasını gerçekleştirse de araç sahipleri büyük ölçüde diğer otomobil üreticilerinin ya da diğer şirketler tarafından işletilen halka açık şarj istasyonlarını kullanıyorlardı. Şirketin kurucusu Wang Chuanfu dün yaptığı açıklamada, herhangi bir zaman dilimi belirtmeksizin, son model süper e-platformun ancak kendi markalarının hızlı şarj cihazlarıyla şarj olabileceğini ve Çin genelinde bu tür 4 binden fazla şarj istasyonu kuracaklarını söyledi. Fakat BYD, bu istasyonların kurulumunda başka bir şirketle çalışarak arayı kapatmaya çalışacak. Çinli otomobil üreticisi Nio yaklaşık 2,700 hızlı şarj istasyonu dâhil olmak üzere ülkedeki en kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu ağına sahip.