Bugün Okullar Tatil Mi, Hangi İllerde?
Kar yağışı bazı illerde etkili oluyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için uyarı verilirken valilikler ise vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulunuyor. Okulların tatil olmasına o il veya ilçenin yerel yönetimleri tarafından karar veriliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar tatili olan iller ve ilçeler merak ediliyor. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, bugün (21 Mart cuma) eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum
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21 MART CUMA OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il ve ilçe için kar yağışı uyarısında bulundu. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava bazı illerde ulaşımı etkiledi.
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AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 21 Mart'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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NEVŞEHİR'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA Nevşehir'de olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İl genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları etkili oldu. Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde taşımalı eğitimin 21 Mart'ta yapılmayacağı bildirildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için eğitim-öğretime 21 Mart'ta bir gün ara verildiği belirtildi.
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SİVAS'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Sivas'ın Altınyayla, Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda, zaman zaman tipi şeklinde devam edecek olan kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına sebebiyet vereceğinden, ilçeler genelinde 21 Mart 2025 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlanan okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.
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SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ile Yakakent ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi. Taşımalı eğitimle okula giden öğrencilerin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle, Hadim, Taşkent, Bozkır, Güneysınır ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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KARAMAN'IN HANGİ İLÇLERİNDE OKULLAR TATİL? Karaman'ın 3 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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NİĞDE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ Niğde'nin Çamardı ilçesi genelinde taşımalı eğitim okullarında olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın yağışlı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur?an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.
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YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi. Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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ORDU'DA OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.
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GÜMÜŞHANE Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.