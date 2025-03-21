Osman Sınav Hasta Mıydı, Kaç Yaşında Vefat Etti?

OSMAN SINAV KİMDİR? Bir süredir kanserle mücadele eden Osman Sınav hayatını kaybetti. Osman Sınav Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı. Osman Sınav 1958 yılında Burdur?da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500?ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu. 1987 de başladığı ve bugün de devam eden konulu film, televizyon filmleri ve drama yapımcılığı ve yönetmenliği çalışmaları onun bu tutkusunun ürünleridir.