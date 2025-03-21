Osman Sınav Hasta Mıydı, Kaç Yaşında Vefat Etti?
Osman sınav kimdir, neden öldü?
-
Ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav vefat etti. Türk dizi tarihinde önemli yapımlarda imzası bulunan Osman Sınav?ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajı yayımlandı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınavı, geçtiğimiz aralık ayında arkadaşları ziyaret ederek sağlık durumunun iyi olduğunu aktarmıştı Osman Sınav?ın vefat haberinin ardında kariyeri ve başarıları merak konusu oldu. Peki Osman Sınav kimdir, neden öldü? İşte, kariyeri ve başarıları
-
OSMAN SINAV KİMDİR? Bir süredir kanserle mücadele eden Osman Sınav hayatını kaybetti. Osman Sınav Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı. Osman Sınav 1958 yılında Burdur?da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500?ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu. 1987 de başladığı ve bugün de devam eden konulu film, televizyon filmleri ve drama yapımcılığı ve yönetmenliği çalışmaları onun bu tutkusunun ürünleridir.
-
Osman Sınav 1987?de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için Bir Muharririn Ölümü, Yalancı şafak, Atlıkarınca, Hünkârın Bir Günü, Küçük Dünya, Aşka Kimse Yok, Kapıları Açmak ve Yalancı isimli filmleri, sinema için de Gerilla, Deli Yürek Bumerang Cehennemi ve Pars Kiraz Operasyonu filmlerini çekti ve Türkiye?nin beyaz perdesine yeni zenginlikler kattı.
-
1991?de televizyonlar için dizi film çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu. Dizileri sadece Türkiye? de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında çok sayıda ülkenin televizyonunda ilgiyle karşılandı. 30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyamıza unutulmaz eserler kazandıran Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği?nin üyesiydi. Osman Sınav 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.