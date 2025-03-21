Dünyanın En İyi 50 Ekmeği Açıklandı!
Türkiye'den 5 lezzet damga vurdu
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Taste Atlas dünyanın her yerinde farklı yemek kültürlerinde öne çıkan en iyi 50 ekmeği açıkladı. Hamur işlerinde en lezzetli olan ekmek listesinde Türkiye'den 5 lezzet ilk 50 ekmeğin arasına girmeyi başardı.
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Dünyayı gezen çok sayıda gezgin ve turistin oylama yaptığı listede en iyi yemekleri tatlılar çorbalar yer alıyor. Büyük bir kitleye sahip olan Taste Atlas da yeni bir güncellemesini yayınladı. İşte aralarında 5 lezzetin yer aldığı dünyanın en iyi 50 ekmek çeşidi...
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Listeye Türk lezzetlerinden Çarşamba pidesi 3. sırada girdi.
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14. sırada ise Cantık Pidesi yer alırken
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Kayseri yağlaması 25. sırada gözleme ise 36. sıradan listeye girdi.
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Türk kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gözleme ise 36. sırada kendine yer buldu.
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BAFRA PİDESİ VE SAMSUN PİDESİ LİSTEDEN DÜŞTÜ
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Geçmiş listelerde en yüksek sıralamalara sahip olan Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi bu yıl sıralamada yer bulamadı. 2024'te Bafra Pidesi dinlenin zirveye yerleşmiş ve Samsun Pidesi ikinci sırada kendine yer bulmuştu.
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Ancak bu yıl listede yer alan Hindistan, 1. ve 2. sıralarda yer aldı.