YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025-YDS/1 sonuç tarihi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) yapıldı. 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilmişti. İşte, 2025-YDS/1 sonuç tarihi...
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2025 YDS-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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YDS HAKKINDA YDS veya uzunca Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.