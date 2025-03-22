Canlı Yayında Vasiyetini Açıkladı
Son dönemde kurduğu fabrikayla gündeme gelen ünlü şarkıcı Berdan Mardini canlı yayında vasiyetini açıkladı.
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?Mardin Kapı Şen Olur?, ?Sorarım Sorarım? gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Berdan Mardini geçtiğimiz aylarda evini ve arabasını satıp memleketine 120 milyon TL?ye fabrika kurmuştu.
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Mardini son olarak TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu.
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46 YAŞINDA VASİYETİNİ AÇIKLADI
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Canlı yayında açıklamalarda bulunan türkücü vasiyetini de açıkladı.
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Mardini, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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'"Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor. Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur."