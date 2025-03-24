2 Besini Bıraktı: 47 Kilo Birden Verdi
24 yaşındaki Harry Spacagna, iki yıl içinde vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetti.
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Spacagna, yemekle ilgili duygusal bir sorun yaşadığını ve çoğunlukla yüksek kalorili fast food ürünleri, özellikle hamburgerleri ve patates kızartmaları yediğini belirtti. Öğünleri genellikle sağlıklı olsa da, aralarda sıkıntıdan veya duygusal sebeplerden dolayı fazla yemek yediğini ifade etti. "Ruh sağlığımla ilgili sorunlarım vardı, bu yüzden kendimi daha iyi hissetmek için yemek yiyordum," dedi.
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Genç adam, çocukluk yıllarından itibaren boyuyla ilgili sorunlar yaşadığını ve yetişkinliğe adım attığında aşırı kilo alarak sağlığında ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı. "Her zaman spordaydım ama büyüdükçe daha fazla kısıtlandım. Nefes nefese kalıyordum ve arkadaşlarıma yetişemiyordum," diye ekledi.
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Değişim, 2023 yılının Nisan ayında Almanya'da tatildeyken bir arkadaşının yaptığı bir yorumla başladı. "Bir grup arkadaşım ile dışarıdaydık ve arkadaşım bana döndü ve 'Dostum, gerçekten kendine çeki düzen vermen gerekiyor, hepimiz senin için çok endişeleniyoruz' dedi," diye hatırladı. Bu sözler, Spacagna'nın yaşamını değiştirdi. "Bu beni derinden etkiledi ve bir uyarı niteliğindeydi. Önümüzdeki beş yıl içinde çocuk sahibi olup onlarla futbol oynamak istiyordum," dedi. Spacagna, hemen sonrasında kilo vermek isteyen diğer arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı ve beslenme alışkanlıklarını köklü şekilde değiştirdi. "Arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. WhatsApp üzerinden birbirimizi motive ettik ve bu, bana devam etme gücü verdi," dedi.
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Spacagna, sonunda bir fitness koçu ile spor salonuna gitmeye başladı. "Başlarda kas kütlesi kazanmak için ağırlık çalışıyordum çünkü antrenörüm, kas kazandıkça daha fazla kalori yakacağımı söyledi. Şimdi günlük 2.500 kalori alıyorum ve yine de kilo veriyorum," diye açıkladı. Yemekle ilişkisini tamamen değiştirdiğini ve artık duygusal anlamda yemeğe dayanmadan duygularını işlemenin çok daha kolay olduğunu vurgulayan Spacagna, "Yemeği artık bir koltuk değneği olarak görmüyorum," dedi. Kilo verme sürecinin ona kazandırdığı özgüvenin iş hayatına da yansıdığını belirtti.
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Hedefi hala devam eden Spacagna, 9 kilo daha vererek 6'lı karın kaslarına sahip olmayı planlıyor. Ancak, geçtiğimiz yıl yeni bir gardırop almak onun için çok duygusal bir deneyim oldu. "Daha önce hiçbir zaman mağazaya gidip kendi kıyafetlerimi alabilecek durumda değildim," dedi.
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Spacagna'nın hikayesi, yaşam tarzı değişiklikleri ve destek gruplarının gücünün, kişisel hedeflere ulaşmada ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne seriyor.