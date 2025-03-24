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Türkiye'nin En Yaşlı İlleri Açıklandı! İlk 4 İl Şaşırttı

Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip 10 il hangileri?

  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Türkiye'nin en yaşlı illerine ait rapor yayınladı. Peki Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip 10 il hangileri?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Türkiye'nin en yaşlı illerine ait rapor yayınladı. Peki Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip 10 il hangileri?

  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı verilerini yayımladı. "İstatistiklerle Yaşlılar, 2024" başlığıyla yayımlanan araştırmaya göre Türkiye'de yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı verilerini yayımladı. "İstatistiklerle Yaşlılar, 2024" başlığıyla yayımlanan araştırmaya göre Türkiye'de yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

  3. TÜRKİYE YAŞLANIYOR Öte yandan Türkiye'de yaşlı grubunun, diğer gruplara göre daha fazla artış gösterdiği kaydedildi.

    TÜRKİYE YAŞLANIYOR Öte yandan Türkiye'de yaşlı grubunun, diğer gruplara göre daha fazla artış gösterdiği kaydedildi.

  4. İLK 4 İL ŞAŞIRTTI Nitekim yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10,0'ını geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Peki Türkiye'de en yaşlı 10 il hangisi?

    İLK 4 İL ŞAŞIRTTI Nitekim yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10,0'ını geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Peki Türkiye'de en yaşlı 10 il hangisi?

  5. 10- TUNCELİ

    10- TUNCELİ

  6. 9- ÇANAKKALE

    9- ÇANAKKALE

  7. 8- EDİRNE

    8- EDİRNE

  8. 7- ÇORUM

    7- ÇORUM

  9. 6- BALIKESİR

    6- BALIKESİR

  10. 5-ÇANKIRI

    5-ÇANKIRI

  11. 4- ARTVİN

    4- ARTVİN

  12. 3- GİRESUN

    3- GİRESUN

  13. 2- KASTAMONU

    2- KASTAMONU

  14. 1- SİNOP

    1- SİNOP

  15. Açıklanan verilere göre, Karadeniz ve İç Anadolu illerinin yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgeler olduğunu gösterirken, Güneydoğu Anadolu?nun ise genç nüfusuyla öne çıktığını ortaya koyuyor.

    Açıklanan verilere göre, Karadeniz ve İç Anadolu illerinin yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgeler olduğunu gösterirken, Güneydoğu Anadolu?nun ise genç nüfusuyla öne çıktığını ortaya koyuyor.

24 Mart 2025