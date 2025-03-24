Türkiye'nin En Yaşlı İlleri Açıklandı! İlk 4 İl Şaşırttı
Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip 10 il hangileri?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Türkiye'nin en yaşlı illerine ait rapor yayınladı. Peki Türkiye'de en yaşlı nüfusa sahip 10 il hangileri?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı verilerini yayımladı. "İstatistiklerle Yaşlılar, 2024" başlığıyla yayımlanan araştırmaya göre Türkiye'de yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.
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TÜRKİYE YAŞLANIYOR Öte yandan Türkiye'de yaşlı grubunun, diğer gruplara göre daha fazla artış gösterdiği kaydedildi.
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İLK 4 İL ŞAŞIRTTI Nitekim yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10,0'ını geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Peki Türkiye'de en yaşlı 10 il hangisi?
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10- TUNCELİ
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9- ÇANAKKALE
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8- EDİRNE
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7- ÇORUM
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6- BALIKESİR
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5-ÇANKIRI
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4- ARTVİN
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3- GİRESUN
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2- KASTAMONU
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1- SİNOP
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Açıklanan verilere göre, Karadeniz ve İç Anadolu illerinin yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgeler olduğunu gösterirken, Güneydoğu Anadolu?nun ise genç nüfusuyla öne çıktığını ortaya koyuyor.