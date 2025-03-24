Türkiye'nin En Yaşlı İlleri Açıklandı! İlk 4 İl Şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı verilerini yayımladı. "İstatistiklerle Yaşlılar, 2024" başlığıyla yayımlanan araştırmaya göre Türkiye'de yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.