Ramazan Bayramı Tatili Uzar Mı, 9 Gün Olacak Mı?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? 2025 Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart'ta idrak edilecek. 30-31 Mart, 1 Nisan günlerinde bayram kutlanacak. Halihazırda bayram tatili 3,5 gün olacak. Hafta sonu ile birleştirilmesi durumunda tatil süresi 4 güne tamamlanacak. Bayram tatilinin 9 gün yapılmasına yönelik henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri kutlanmıştı. Alınan kararla bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilmiş ve kamu kurum çalışanları toplamda 9 gün tatil yapmıştı.