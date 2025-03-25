Ramazan Bayramı Tatili Uzar Mı, 9 Gün Olacak Mı?
2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
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Bayram tatili süresinde yapılacak değişiklikler çalışanların yanı sıra uzun bir tatil planlayan öğrenciler için de merak konusu. Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine isabet ediyor. Bu bakımdan bayram tatili 3,5 gün sürecek. Gözler resmi açıklamalarda! Bayram tatili kaç gün olacak?
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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU? 2025 Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart'ta idrak edilecek. 30-31 Mart, 1 Nisan günlerinde bayram kutlanacak. Halihazırda bayram tatili 3,5 gün olacak. Hafta sonu ile birleştirilmesi durumunda tatil süresi 4 güne tamamlanacak. Bayram tatilinin 9 gün yapılmasına yönelik henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri kutlanmıştı. Alınan kararla bayram tatili, hafta sonu ile birleştirilmiş ve kamu kurum çalışanları toplamda 9 gün tatil yapmıştı.
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Yanı sıra öğrenciler nisan ara tatili nedeniyle 9 gün tatil yapmış olacak. 2025 ikinci dönem ara tatili 31 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan'da son bulacak. Hafta sonlarıyla öğrenciler tatillerini 9 güne tamamlayacak.
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Ramazan Bayramı nedeniyle otogarlarda da yoğunluk başlıyor. Bayram tatili boyunca 8 bin 500 otobüs sefer düzenleyecek. Öğrencilerin 9 gün tatilinde toplamda 3,5 milyon kişinin otobüsle seyahat etmesi bekleniyor.