Bu Sindirim Dostu 3 Tür Lif Metabolizmayı Çalıştırıyor
Kilo vermek için sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanız ve egzersiz yapmanız gerekiyor.
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Dr. Karan Rajan, optimum bağırsak sağlığı ve kilo kaybı için üç tür lif tüketmenin önemini vurguluyor. Lif, kilo kaybı için güçlü bir araçtır, ancak tüm lifler aynı şekilde çalışmaz. Sadece bir türe odaklanmak yerine, çeşitli lif açısından zengin yiyecekler yemek en iyi sonuçları getirebilir.
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Kilo kaybı için 3 tür lif tüketmeniz öneriliyor;
Lif, kilo kaybı için gizli silah olarak daha yaygın olarak bilinir, ancak sağlıklı bir vücudu desteklemede her birinin kendine özgü bir rolü olan farklı lif türleri olduğunu biliyor muydunuz? İngiltere merkezli NHS cerrahı Dr. Karan Rajan yakın zamanda bir Instagram videosunda, optimum bağırsak sağlığını korumak ve kilo kaybına yardımcı olmak için insanların üç farklı türde lif tüketmesi gerektiğini paylaştı: çözünür lif, çözünmeyen lif ve dirençli nişasta.
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Bu lifler sadece sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kilo yönetimi, iltihabı azaltma ve bağırsakları sağlıklı tutmada da önemli bir rol oynar. İşte her türün ne işe yaradığı ve kilo kaybını nasıl destekleyebileceği hakkında bilmemiz gereken her şey.
ÇÖZÜNEBİLİR LİF
Çözünebilir lif, suda çözünerek sindirim sisteminde jel benzeri bir madde oluşturur. Bu, sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olur, daha uzun süre tok hissetmemizi sağlar ve aşırı yemeyi önler.
Kilo kaybına nasıl yardımcı olur. Şeker emilimini yavaşlatır, kan şekerinin yükselmesini önler. Tokluk hissini artırır, istekleri azaltır. İltihap önleyici bileşikler üreten bağırsak bakterilerini besler.
Nerede bulunur: Yulaf, elma, chia tohumu, keten tohumu, mercimek
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ÇÖZÜNMEYEN LİF
Çözünmeyen lif suda çözünmez ve sindirim sistemini temizleyen doğal bir fırça gibi davranır. Kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Kilo vermeye nasıl yardımcı olur. Dışkıya hacim kazandırır, şişkinliği ve kabızlığı önler. Sindirim sisteminde yiyecekleri hızla hareket ettirir ve sağlıklı bir metabolizmayı destekler. Kalori emilimini azaltmaya yardımcı olur.
Nerede bulunur: Tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, yapraklı yeşillikler ve kivi ve elma gibi meyvelerin kabukları.
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DİRENÇLİ NİŞASTA
Dirençli nişasta, lif gibi davranan benzersiz bir karbonhidrat türüdür. Normal nişastanın aksine, ince bağırsakta sindirime direnir ve kalın bağırsakta fermente olarak faydalı bağırsak bakterilerini besler.
Kilo vermeye nasıl yardımcı olur: Açlık hormonlarını azaltarak daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. İnsülin duyarlılığını iyileştirerek yağ yakımını artırır. Sindirilebilir karbonhidratları azaltarak kalori emilimini düşürür.
Nerede bulunur: Yeşil muz, olgunlaşmamış mango, pişmiş ve soğutulmuş pirinç, patates ve mercimek.
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LİF ALIMINI GÜVENLİ ŞEKİLDE ALMAK İÇİN İPUÇLARI
Dr. Rajan, sindirim rahatsızlığını önlemek için lif alımını kademeli olarak artırmanızı öneriyor. Bunu doğru şekilde yapmak için bazı ipuçları: Bağırsaklarınızın uyum sağlamasına izin vermek için haftada 5 gram lif artırın. Bir dizi fayda elde etmek için farklı lif kaynakları ekleyin. Lifin işini etkili bir şekilde yapmasına yardımcı olmak için bol su için.