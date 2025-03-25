"Sizi Çürüten Erdoğan Değil, Sahtekarlar!?
Tolga Karel'den Muhalefete sert çıkış!
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Bir dönem Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle tanınan Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Ülke gündemini yakından takip eden ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan?a verdiği destekle dikkat çekerken, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu.
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Yaklaşık 9 yıl önce ABD'ye giden ve uzun süre tır şoförlüğü yapan ünlü oyuncu Tolga Karel sosyal medyadan yaptığı analiz ve açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ülke gündemini yakından takip eden ünlü isim, seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu?na istifa çağrısı yapmış, ayrıca provokatif söylemlerde bulunan CHP yanlısı gazetecileri uyararak tepkisini açıkça dile getirmişti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen hukuki süreç kamuoyunda tartışılmaya devam ederken ünlü oyuncu Tolga Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
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"YOLSUZLUĞA TAM GAZ DEVAM EDEN SAHTEKARLAR" Tolga Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan?a verdiği desteği vurgulayarak, kendisine yöneltilen eleştirilere sert bir yanıt verdi:
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"Bana soruyorlar, ?Bunca şeye rağmen neden Recep Tayyip Erdoğan?? diye. Çünkü sizi çürüten, ülkenin sorunlarını derinleştiren Recep Tayyip Erdoğan değil! Asıl sorun, muhalif gibi görünüp belediyelerde yolsuzluğa tam gaz devam eden sahtekarlardır!"
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Bu açıklamasıyla Karel, eleştirilerini özellikle muhalefet içinde yer alan, ancak dürüstlükten uzak yöneticilere yöneltti.