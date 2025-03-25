"Sizi Çürüten Erdoğan Değil, Sahtekarlar!?

"Bana soruyorlar, ?Bunca şeye rağmen neden Recep Tayyip Erdoğan?? diye. Çünkü sizi çürüten, ülkenin sorunlarını derinleştiren Recep Tayyip Erdoğan değil! Asıl sorun, muhalif gibi görünüp belediyelerde yolsuzluğa tam gaz devam eden sahtekarlardır!"