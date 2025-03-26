Magnezyum Neden Gerekli?
Vücut için hayati öneme sahip
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Vücuttaki mikronutrient eksikliği yorgunluk, kanama, saç dökülmesi ve görme bozukluğu gibi ciddi semptomlarla kendini gösterir. Ve eksiklik uzun süre tedavi edilmezse anemi, raşitizm, iskorbüt ve körlük gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.
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Vücudun bu mikronutrientlere az miktarda ihtiyacı olsa da etkileri önemlidir. Nispeten büyük miktarlarda ihtiyaç duyulan mikro besinler arasında, kalsiyum, potasyum, sodyum vb. gibi yedi tane daha ile birlikte 'makromineral' olarak da adlandırılan magnezyum bulunur.
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Yetişkin erkekler günde 400-420 mg magnezyum almalıdır, yetişkin kadınlar için önerilen alım ise günlük 310-320 mg'dır. Bu miktar, kişi hamile veya emziriyor olduğunda değişir. Uzmanlar, çoğu insanın yiyeceklerden fazlasıyla magnezyum aldığını ve ek takviyelere ihtiyaç duymadığını söylüyor, bu nedenle magnezyum eksikliğiyle mücadele etmenin en kolay yolu diyete magnezyum açısından zengin yiyecekler eklemektir.
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Magnezyum, vücuttaki 300'den fazla enzim reaksiyonunda önemli bir rol oynadığı için birçok vücut fonksiyonu için hayati öneme sahiptir. Bu mineralden yeterli miktarda almak, Alzheimer hastalığı, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve migren dahil olmak üzere kronik hastalıkları önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olabilir.
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Magnezyum eksikliği kas krampları ve spazmları, yorgunluk ve halsizlik, mide bulantısı ve iştahsızlık, özellikle ellerde ve ayaklarda veya yüzde uyuşma ve karıncalanmalara neden olur. Eksiklik orta seviyeye ulaşırsa, muhtemelen sinirlilik ve kaygı, uyku bozukluğu, sık veya sürekli migren ve hatta kabızlık şeklinde ortaya çıkacaktır. Elbette, önlem almak tedaviden her zaman daha iyidir ve insanların diyetlerini izlemelerini, tüm makro ve mikro besin alımlarının önerilen günlük seviyelere uygun olduğundan emin olmalarını öneriyoruz.
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Kimsenin yediği her lokmayı zahmetli bir şekilde ölçmesine gerek yoktur, ancak porsiyonlar ve besin içerikleri hakkında kabaca bir fikir yeterli olacaktır. Sadece bir hafta boyunca alımı takip etmek, ortalama olarak yediğimiz öğünler ve diyetlerimizi iyileştirmek için nereleri kesmemiz/eklememiz gerektiği konusunda bize bir fikir verir. Ayrıca, kişi yaşam tarzına ve tıbbi geçmişine uygun özel planlar almak için her zaman bir diyetisyene danışabilir. Basit bir kural, bol miktarda yeşil yapraklı sebze ve meyve içeren mevsimlik, uygun fiyatlı ve besleyici dengeli öğünler yemektir.
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Magnezyum kas ve sinir fonksiyonlarını destekler, kan basıncını düzenler ve bağışıklık sistemini destekler. Güçlü kemikler için gereklidir ve kemik sağlığını en üst düzeye çıkarmak için kalsiyum ve D vitamini ile birlikte çalışır. Bu işlevlerin yanı sıra, magnezyum kaygı ve depresyonu yönetmede önemlidir. Bu çok görevli makromineralin sağlığımızı yönetmede önemli bir sorumluluğu vardır. Makrobesinler vücudumuzun genel enerji ihtiyacını karşılarken, yaşamı sürdüren süreçleri destekleyen mikrobesinlerdir. Makroları bir binanın yapısı gibi düşünün, mikrolar ise tüm sistemin bakımı, onarımı ve günlük operasyonlarını gerçekleştirir. Metabolizma, bağışıklık ve enzim ve hormon sentezi, mikrobesinlerin portföyündedir. Küçük bir pakette bile gerçekten güçlüdürler. Magnezyum eksikliği, acil tıbbi müdahale gerektiren komplikasyonlara neden olabilir. Magnezyum eksikliğinin belirtileri hafiften şiddetliye kadar değişebilir. İkinci durum acil hastaneye yatmayı gerektirir. Çarpıntı, kas güçsüzlüğü, nöbetler, kafa karışıklığı ve ruh hali değişimleri tehlike belirtileridir ve altta yatan nedene yönelik tedavi için hastaneye yatırılmayı gerektirebilir. Erken teşhis edilirse magnezyum eksikliği evde yönetilebilir.
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MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER Ispanak, fındık, tohum, fasulye, bezelye ve soya fasulyesi gibi yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllı gevrekler, buğday tohumu, buğday, yulaf kepeği vb. zengin magnezyum kaynaklarıdır. Bu besin açısından yoğun bileşenleri düzenli olarak tüketerek magnezyum eksikliğini etkili bir şekilde önleyebilir ve giderebilir, optimum sağlığı sağlayabilirsiniz. Vücudunuzun temel işlevleri güçlü bir mineral olan magnezyum tarafından desteklenir. Ancak magnezyum seviyelerinin doğru dengesini korumak sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak ve magnezyum takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.