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Bayram Tatlıları Ve Tarifleri

Bayramda tatlı olarak ne ikram edilir?

  1. Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, dostluk ve paylaşımın zirveye ulaştığı özel günlerdir. Bu günlerde misafirlere yapılan ikramlar da bayram geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bayram ikramları dendiğinde ise ilk akla gelen şerbetli ve sütlü tatlılardır. Peki, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzetlerden hangileri en çok tercih ediliyor?

    Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, dostluk ve paylaşımın zirveye ulaştığı özel günlerdir. Bu günlerde misafirlere yapılan ikramlar da bayram geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bayram ikramları dendiğinde ise ilk akla gelen şerbetli ve sütlü tatlılardır. Peki, bayram sofralarının vazgeçilmezi olan bu lezzetlerden hangileri en çok tercih ediliyor?

  2. EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

    EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

  5. ŞEKERPARE NASIL YAPILIR? Yumuşacık dokusu ve yoğun şerbetiyle şekerpare, bayramlarda en pratik ve lezzetli tatlılardan biridir. Hamurunun irmikle zenginleştirilmesi, ona kendine has bir lezzet kazandırır.

    ŞEKERPARE NASIL YAPILIR? Yumuşacık dokusu ve yoğun şerbetiyle şekerpare, bayramlarda en pratik ve lezzetli tatlılardan biridir. Hamurunun irmikle zenginleştirilmesi, ona kendine has bir lezzet kazandırır.

  8. KADAYIF NASIL YAPILIR? Kadayıf yapılması için önce tepsi altına katı yağ katılmış pekmez sürülür. Bu tereyağı olursa daha makbul ve lezzetli olur. Daha sonra hamurdan yapılmış tel burmanın içine ceviz kırıntısı ile tel kadayıf doldurulup sarıldıktan sonra tepsiye sırasıyla koyulur. Sonra dizilmiş olan çiğ kadayıf üzerine inceltilmiş yağ dökülüp ateşe koyulur. Ateş, tepsi altını komple sararak yanmalıdır. Kadayıfın ateş tarafı pişen yüzü çevrilmeden önce tepsi içindeki yağı bir kaba süzülür. Sonra alt yüzü çevrilir. Diğer tarafı pişirilmeye koyulur. Pişirildikten sonra tepsi içindeki yağ iyice süzülür, ateşten alınıp üzerine, hazırlanmış olan kadayıf şiresi dökülür. Yemeğe hazır duruma getirilir.

    KADAYIF NASIL YAPILIR? Kadayıf yapılması için önce tepsi altına katı yağ katılmış pekmez sürülür. Bu tereyağı olursa daha makbul ve lezzetli olur. Daha sonra hamurdan yapılmış tel burmanın içine ceviz kırıntısı ile tel kadayıf doldurulup sarıldıktan sonra tepsiye sırasıyla koyulur. Sonra dizilmiş olan çiğ kadayıf üzerine inceltilmiş yağ dökülüp ateşe koyulur. Ateş, tepsi altını komple sararak yanmalıdır. Kadayıfın ateş tarafı pişen yüzü çevrilmeden önce tepsi içindeki yağı bir kaba süzülür. Sonra alt yüzü çevrilir. Diğer tarafı pişirilmeye koyulur. Pişirildikten sonra tepsi içindeki yağ iyice süzülür, ateşten alınıp üzerine, hazırlanmış olan kadayıf şiresi dökülür. Yemeğe hazır duruma getirilir.

  9. REVANİ NASIL YAPILIR? Revani, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen enfes bir tatlıdır. İrmikli yapısıyla hafif ve şerbetli tatlı sevenler için mükemmel bir seçenektir. İşte klasik revani tarifi: Şerbet: 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri kaynatın. Yarım limon suyu ekleyip 5 dk daha kaynatın, soğumaya bırakın. Kek: 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpın. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve vanilin ekleyip karıştırın. Pişirme: Karışımı yağlanmış tepsiye dökün, 180°C'de 30-35 dk pişirin. Şerbetleme: Sıcak kekin üzerine ılık şerbeti dökün. Servis: Hindistan cevizi veya Antep fıstığı ile süsleyin.

    REVANİ NASIL YAPILIR? Revani, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen enfes bir tatlıdır. İrmikli yapısıyla hafif ve şerbetli tatlı sevenler için mükemmel bir seçenektir. İşte klasik revani tarifi: Şerbet: 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri kaynatın. Yarım limon suyu ekleyip 5 dk daha kaynatın, soğumaya bırakın. Kek: 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpın. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve vanilin ekleyip karıştırın. Pişirme: Karışımı yağlanmış tepsiye dökün, 180°C'de 30-35 dk pişirin. Şerbetleme: Sıcak kekin üzerine ılık şerbeti dökün. Servis: Hindistan cevizi veya Antep fıstığı ile süsleyin.

  10. MUHALLEBİ NASIL YAPILIR? Malzemeler: 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 paket vanilin

    MUHALLEBİ NASIL YAPILIR? Malzemeler: 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 paket vanilin

  12. SÜTLAÇ NASIL YAPILIR? Malzemeler: 1 litre yağlı süt 1/2 su bardağı kırık pirinç arzuya göre toz şeker

    SÜTLAÇ NASIL YAPILIR? Malzemeler: 1 litre yağlı süt 1/2 su bardağı kırık pirinç arzuya göre toz şeker

26 Mart 2025