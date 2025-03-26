İddialı Dizinin Fişini Çekti!
6. bölümüyle final yapacak!
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Kanal D'nin umutla başlattığı yapımlardan biri olan Piyasa 6. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda edecek.
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İlayda Alişan, Alp Navruz ve Ayça Bingöl gibi dikkat çeken isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.
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Tanıtım fragmanıyla büyük merak uyandıran ve medya dünyasının perde arkasını anlatan dizi, ilk bölümleriyle ilgi toplasa da zamanla izleyicinin beklentisini karşılamakta zorlandı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş?ın haberine göre, Piyasa dizisi 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 6. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda edecek.
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Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin düşük izlenme oranları nedeniyle sonlandırıldığı düşünülüyor.
26 Mart 2025