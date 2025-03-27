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Takipçilerini Geçmişe Götürdü!

Bizzat benim objektifimden

  1. Şimdilerde YouTube programıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle gündem oldu.

    Şimdilerde YouTube programıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle gündem oldu.

  2. Ünlü sanatçı, "Selfie" adlı biyografik filmindeki görüntülerle takipçilerini geçmişe götürdü.

    Ünlü sanatçı, "Selfie" adlı biyografik filmindeki görüntülerle takipçilerini geçmişe götürdü.

  3. Hayranlarına nostaljik bir yolculuk yaşatan Avşar kızı, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaştı.

    Hayranlarına nostaljik bir yolculuk yaşatan Avşar kızı, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaştı.

  4. "BİR BAŞKASININ GÖZÜNDEN DEĞİL..." Hülya Avşar, paylaşımına "Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden? Yönetmen, Senaryo, Işık, Mekan & Kamera: Hülya Avşar" notunu düştü.

    "BİR BAŞKASININ GÖZÜNDEN DEĞİL..." Hülya Avşar, paylaşımına "Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden? Yönetmen, Senaryo, Işık, Mekan & Kamera: Hülya Avşar" notunu düştü.

  5. ANNESİ VE BABASIYLA POZUNU DA PAYLAŞTI Hülya Avşar, kendi objektifinden çektiği kareleri yayınladığı bu paylaşımda, annesi Emral Avşar, babası Celal Avşar ve babaannesine yer verdi.

    ANNESİ VE BABASIYLA POZUNU DA PAYLAŞTI Hülya Avşar, kendi objektifinden çektiği kareleri yayınladığı bu paylaşımda, annesi Emral Avşar, babası Celal Avşar ve babaannesine yer verdi.

  6. "BABAANNEM DADIMDI" Hülya Avşar, o günleri "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı" sözleriyle anlattı.

    "BABAANNEM DADIMDI" Hülya Avşar, o günleri "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı" sözleriyle anlattı.

27 Mart 2025