Takipçilerini Geçmişe Götürdü!
Bizzat benim objektifimden
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Şimdilerde YouTube programıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle gündem oldu.
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Ünlü sanatçı, "Selfie" adlı biyografik filmindeki görüntülerle takipçilerini geçmişe götürdü.
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Hayranlarına nostaljik bir yolculuk yaşatan Avşar kızı, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaştı.
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"BİR BAŞKASININ GÖZÜNDEN DEĞİL..." Hülya Avşar, paylaşımına "Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden? Yönetmen, Senaryo, Işık, Mekan & Kamera: Hülya Avşar" notunu düştü.
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ANNESİ VE BABASIYLA POZUNU DA PAYLAŞTI Hülya Avşar, kendi objektifinden çektiği kareleri yayınladığı bu paylaşımda, annesi Emral Avşar, babası Celal Avşar ve babaannesine yer verdi.
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"BABAANNEM DADIMDI" Hülya Avşar, o günleri "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı" sözleriyle anlattı.