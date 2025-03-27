Ofiste Kahve İçmek Kalp Krizi Riskinizi Artırıyor Mu?

Sabah iki veya üç fincan kahve içmek, hiç kahve içmemeye kıyasla erken ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak, kahve içmenin tuzakları da vardır çünkü aşırı miktarda tüketildiğinde kan basıncında ani yükselmeler ve kaygı meydana gelir. American Heart Association'ın açık erişimli, hakemli dergisi Journal of the American Heart Association'da yayınlanan bir araştırma, günde iki veya daha fazla fincan kahve içmenin, şiddetli yüksek tansiyonu (160/100 mm Hg veya daha yüksek) olan kişilerde kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini iki katına çıkarabileceğini, ancak şiddetli olarak kabul edilmeyen yüksek tansiyonu olan kişilerde bu riski ortadan kaldırabileceğini buldu.