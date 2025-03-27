Ofiste Kahve İçmek Kalp Krizi Riskinizi Artırıyor Mu?
Bilinmeyen etkisi varmış
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Yaratıcı düşüncelerinizi harekete geçirmek için iş yerinde ihtiyacınız olan tek şey rahatlatıcı bir fincan kahvedir. Peki ya en sevdiğiniz içecek sessizce kalp krizi riskini artırıyorsa? Şaşırtıcı yeni bir çalışma, işyerinde içilen kahvenin, başka yerlerde bulunan kahvelere kıyasla kötü (LDL) kolesterol seviyelerini artırdığı bilinen zararlı bileşiklere sahip olduğunu buldu. Bu kahveyi her gün içmek kalp sağlığınızı bozabilir. Nasıl olduğunu merak ediyor musunuz?
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Ofiste içilen kahvenin evde içilen kahveden daha sağlıksız olmasının nedeni, farklı bir filtreleme işleminin kullanılması olabilir. İsveçli araştırmacılar, 14 işyeri makinesinden alınan kahve örneklerini analiz ettiler ve ofis kahvesinin, evde veya başka yerlerde yapılan kahvelere kıyasla LDL kolesterolü yükselttiği bilinen zararlı bileşikler olan kafestol ve kahweol seviyelerinin daha yüksek olabileceğini keşfettiler. Yüksek kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı için bilinen bir risk faktörüdür.
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Uppsala Üniversitesi'ndeki baş araştırmacı David Iggman, filtreleme sürecinin kahvedeki bu kolesterol yükselten maddelerin varlığını etkileyebileceğini söyledi. "Açıkçası, tüm kahve makineleri bunları filtrelemeyi başaramıyor," dedi. "Ancak sorun farklı kahve makinesi türleri arasında değişiyor ve konsantrasyonlar da zamanla büyük farklılıklar gösterdi." Çalışma amacıyla 14 makine test edildi. 11'i demleme makinesiyken, üçü sıvı model makinelerdi. Beş yaygın öğütülmüş kahve markasının orta ve koyu kavrulmuş kahveleri demlendi ve her makineden iki ila üç haftada bir iki kahve örneği alındı.
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Zararlı kolesterol yükselten bileşikler olan kafestol ve kahweol'ü uzak tutma konusunda kağıt filtreler daha etkili gibi görünürken, ofis makinelerinde yaygın olarak bulunan metal filtreler bunların geçmesine izin veriyor gibi görünüyor. Filtrelenmemiş kahvenin, filtre kahve, hazır kahve ve kahve kapsüllerine kıyasla kötü kolesterol seviyelerini yükseltme olasılığının daha yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.
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YÜKSEK KOLESTEROL SEVİYELERİ VE KALP HASTALIĞI Yüksek LDL kolesterol, atardamarlarınızdaki plak birikimine katkıda bulunabilir ve bu da koroner arter hastalığına, serebrovasküler hastalığa, periferik arter hastalığına ve aort anevrizmasına yol açabilir. İsveçli araştırmacılar, litre başına 1 milimol LDL kolesterolünün azaltılmasının kalp hastalığında %22 oranında göreceli risk azalmasına yol açabileceğini ve bunun da standart istihdam süresi olan 40 yıl boyunca riskte %54'lük bir azalmaya karşılık geldiğini belirtti.
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KAHVENİN FAYDALARI Kahvenin birçok sağlık faydası vardır. European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, her gün iki ila üç fincan kahve tüketen kişilerin, içeceği tüketmeyenlere kıyasla kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu buldu. John Hopkins Medicine'e göre, günde bir ila iki fincan kahve içmek, zayıflamış bir kalbin vücuda yeterli kan pompalamada zorluk çektiği kalp yetmezliğini önlemeye yardımcı olabilir.
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Sabah iki veya üç fincan kahve içmek, hiç kahve içmemeye kıyasla erken ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak, kahve içmenin tuzakları da vardır çünkü aşırı miktarda tüketildiğinde kan basıncında ani yükselmeler ve kaygı meydana gelir. American Heart Association'ın açık erişimli, hakemli dergisi Journal of the American Heart Association'da yayınlanan bir araştırma, günde iki veya daha fazla fincan kahve içmenin, şiddetli yüksek tansiyonu (160/100 mm Hg veya daha yüksek) olan kişilerde kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini iki katına çıkarabileceğini, ancak şiddetli olarak kabul edilmeyen yüksek tansiyonu olan kişilerde bu riski ortadan kaldırabileceğini buldu.