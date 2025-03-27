Kansere En Yatkın Kan Grubu!

A, B VE AB GRUPLARDA RİSK YÜZDE 55 DAHA FAZLA İran'da 50 bin katılımcının incelendiği araştırmaya göre bazı kan gruplarının kansere yakalanma oranının daha yüksek olduğu belirlendi. Daily Mail'de yer alan habere göre; kan grubu A, B veya AB olan bireylerin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu belirlendi.