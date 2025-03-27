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Kansere En Yatkın Kan Grubu!

Bu kan grubuna sahipseniz dikkat:

  1. Kan gruplarının kanser ile bağlantısına yönelik yapılan yeni bir araştırma, ilginç bir sonucu gözler önüne serdi. 50 bin katılımcının incelendiği araştırmaya göre bazı kan gruplarına sahip olan kişilerin mide kanserine yakalanma riski yüzde 55 daha fazla.

    Kan gruplarının kanser ile bağlantısına yönelik yapılan yeni bir araştırma, ilginç bir sonucu gözler önüne serdi. 50 bin katılımcının incelendiği araştırmaya göre bazı kan gruplarına sahip olan kişilerin mide kanserine yakalanma riski yüzde 55 daha fazla.

  2. Kan gruplarının hem karakteristik özellikler hem de sağlık üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar, sık sık dikkat çekiyor. Son olarak yeni yapılan kapsamlı bir araştırmanın kan grupları ve kanser riski arasındaki çarpıcı bağlantıyı gözler önüne serdiği ortaya çıktı.

    Kan gruplarının hem karakteristik özellikler hem de sağlık üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar, sık sık dikkat çekiyor. Son olarak yeni yapılan kapsamlı bir araştırmanın kan grupları ve kanser riski arasındaki çarpıcı bağlantıyı gözler önüne serdiği ortaya çıktı.

  3. A, B VE AB GRUPLARDA RİSK YÜZDE 55 DAHA FAZLA İran'da 50 bin katılımcının incelendiği araştırmaya göre bazı kan gruplarının kansere yakalanma oranının daha yüksek olduğu belirlendi. Daily Mail'de yer alan habere göre; kan grubu A, B veya AB olan bireylerin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu belirlendi.

    A, B VE AB GRUPLARDA RİSK YÜZDE 55 DAHA FAZLA İran'da 50 bin katılımcının incelendiği araştırmaya göre bazı kan gruplarının kansere yakalanma oranının daha yüksek olduğu belirlendi. Daily Mail'de yer alan habere göre; kan grubu A, B veya AB olan bireylerin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu belirlendi.

  4. Öte yandan bilim insanları kan grubu "A" olan kişilerin bağırsak kanserine yakalanma riskinin de daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

    Öte yandan bilim insanları kan grubu "A" olan kişilerin bağırsak kanserine yakalanma riskinin de daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

  5. Yıllar içerisinde birçok araştırmaya konu olan kan gruplarının hastalıklarla bağlantısı 2016 yılında da bir araştırmaya konu olmuştu. 18 bin yetişkin üzerinde yapılan araştırmada AB kan grubuna sahip kişilerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 45 daha fazla olduğu ortaya konulmuştu.

    Yıllar içerisinde birçok araştırmaya konu olan kan gruplarının hastalıklarla bağlantısı 2016 yılında da bir araştırmaya konu olmuştu. 18 bin yetişkin üzerinde yapılan araştırmada AB kan grubuna sahip kişilerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 45 daha fazla olduğu ortaya konulmuştu.

  6. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise "0 negatif" ya da "0 pozitif" kan grubuna sahip olan kişilerin, pankreas kanserine karşı bir nebze korunma sağlayabileceği belirlendi.

    Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise "0 negatif" ya da "0 pozitif" kan grubuna sahip olan kişilerin, pankreas kanserine karşı bir nebze korunma sağlayabileceği belirlendi.

  7. KAN GRUPLARI SİNDİRİM SİSTEMİYLE İLGİLİ KANSER TÜRLERİNDE ETKİLİ OLABİLİR Uzmanlar, kan gruplarının özellikle sindirim sistemiyle ilgili kanser türlerinde etkili olabileceğine vurgu yapıyor. Farklı kan gruplarının vücuttaki bakterilere verdiği tepkilerin değişkenlik gösterdiğini açıklayan uzmanlar, söz konusu durumun kanser gelişimini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

    KAN GRUPLARI SİNDİRİM SİSTEMİYLE İLGİLİ KANSER TÜRLERİNDE ETKİLİ OLABİLİR Uzmanlar, kan gruplarının özellikle sindirim sistemiyle ilgili kanser türlerinde etkili olabileceğine vurgu yapıyor. Farklı kan gruplarının vücuttaki bakterilere verdiği tepkilerin değişkenlik gösterdiğini açıklayan uzmanlar, söz konusu durumun kanser gelişimini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

  8. Verilerin kesin bir kanı için yeterli olmadığını belirten uzmanlar, katılımcı sayısının az olmasının yanı sıra çalışmada alkol/sigara tüketimi gibi faktörlerin göz önüne alınmadığını sözlerine ekledi.

    Verilerin kesin bir kanı için yeterli olmadığını belirten uzmanlar, katılımcı sayısının az olmasının yanı sıra çalışmada alkol/sigara tüketimi gibi faktörlerin göz önüne alınmadığını sözlerine ekledi.

27 Mart 2025