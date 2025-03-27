Tatlıcıların Bayram Telaşı Başladı!

Şu an vatandaşta bir alışveriş telaşı olduğunu ifade eden Noyan, "Bizler tatlı için gerekli indirimleri yaptık. Bayrama özel tatlı çeşitlerinin kilosunu 250 liradan satışa sunuyoruz. Sürekli sıcak tatlılarımız da mevcuttur. Son iki gündür çok yoğunuz. Sipariş ve paket servisimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız tatlı siparişini son güne bırakmasın. Son gün tatlı tükenebiliyor. Hem biz hem de vatandaşın mağdur olmaması için siparişlerini şimdiden versinler ki bizler de ona göre hazırlıklarımızı yapalım" dedi.