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Beyninizi Daha Fazla Yemek İçin Kandırabilir

Bilim insanları açıkladı..

  1. Bilim insanları, kalorisiz tatlandırıcıların beyindeki 'açlık noktalarındaki' aktiviteyi artırdığını keşfetti. Bu durum, beynin asla gelmeyen ekstra kalori beklentisini tetikleyerek, vücuda yanlış sinyaller gönderiyor. Araştırmacılar, bu uyumsuzluğun, özellikle obez bireylerde daha fazla yiyecek isteğini harekete geçirebileceğini belirtti.

    Bilim insanları, kalorisiz tatlandırıcıların beyindeki 'açlık noktalarındaki' aktiviteyi artırdığını keşfetti. Bu durum, beynin asla gelmeyen ekstra kalori beklentisini tetikleyerek, vücuda yanlış sinyaller gönderiyor. Araştırmacılar, bu uyumsuzluğun, özellikle obez bireylerde daha fazla yiyecek isteğini harekete geçirebileceğini belirtti.

  2. Araştırma, 75 katılımcı üzerinde yapıldı. Deneyde, katılımcıların düşük kalorili tatlandırıcı içeren, şekerli ve sadece su içeren içecekler tükettiklerinde, beyinlerinde nasıl farklı tepkiler verdiği incelendi. MRI taramaları, kan örnekleri ve açlık anketleriyle desteklenen bu araştırma, sukraloz adlı tatlandırıcının tüketiminin hipotalamus adı verilen beyin bölgesinde artan aktiviteye yol açtığını gösterdi. Hipotalamus, vücuttaki sıcaklık, yorgunluk ve açlık gibi temel süreçleri yöneten bir organ olarak biliniyor.

    Araştırma, 75 katılımcı üzerinde yapıldı. Deneyde, katılımcıların düşük kalorili tatlandırıcı içeren, şekerli ve sadece su içeren içecekler tükettiklerinde, beyinlerinde nasıl farklı tepkiler verdiği incelendi. MRI taramaları, kan örnekleri ve açlık anketleriyle desteklenen bu araştırma, sukraloz adlı tatlandırıcının tüketiminin hipotalamus adı verilen beyin bölgesinde artan aktiviteye yol açtığını gösterdi. Hipotalamus, vücuttaki sıcaklık, yorgunluk ve açlık gibi temel süreçleri yöneten bir organ olarak biliniyor.

  3. Sukraloz tüketiminin, hipotalamus ile beynin motivasyon ve karar alma bölümleri arasındaki bağlantıyı artırdığı da gözlemlendi. Özellikle obez bireylerde bu etkinin daha belirgin olduğu vurgulandı.

    Sukraloz tüketiminin, hipotalamus ile beynin motivasyon ve karar alma bölümleri arasındaki bağlantıyı artırdığı da gözlemlendi. Özellikle obez bireylerde bu etkinin daha belirgin olduğu vurgulandı.

  4. SUKRALOZUN VÜCUDA ETKİLERİ VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ Araştırmanın yazarlarından Dr. Kathleen Alanna Page, tatlandırıcıların beyin üzerindeki 'uyumsuz' etkisinin, insanların yeme davranışlarını değiştirebileceğini ifade etti. Dr. Page, vücudun tatlılıktan dolayı kalori beklerken, bu kaloriyi alamadığında beynin zamanla daha fazla tatlı ve yiyecek isteyeceğini belirtti. Araştırma, sukraloz içeren içeceklerin, şekerli içeceklerle kıyaslandığında, iştahı azaltan hormonları üretmediğini de ortaya koydu. Bu durum, sukralozun iştah üzerinde şekerle aynı etkileri yaratmadığını ve obezite riski taşıyan bireylerde daha belirgin bir etki gösterdiğini düşündürüyor.

    SUKRALOZUN VÜCUDA ETKİLERİ VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ Araştırmanın yazarlarından Dr. Kathleen Alanna Page, tatlandırıcıların beyin üzerindeki 'uyumsuz' etkisinin, insanların yeme davranışlarını değiştirebileceğini ifade etti. Dr. Page, vücudun tatlılıktan dolayı kalori beklerken, bu kaloriyi alamadığında beynin zamanla daha fazla tatlı ve yiyecek isteyeceğini belirtti. Araştırma, sukraloz içeren içeceklerin, şekerli içeceklerle kıyaslandığında, iştahı azaltan hormonları üretmediğini de ortaya koydu. Bu durum, sukralozun iştah üzerinde şekerle aynı etkileri yaratmadığını ve obezite riski taşıyan bireylerde daha belirgin bir etki gösterdiğini düşündürüyor.

  5. Çalışmanın bir başka dikkat çekici bulgusu, kadınların sukraloz tükettikten sonra beyin aktivitelerinde daha fazla değişiklik yaşadığıydı. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırma ekibi, şimdi sukraloz ve diğer kalorisiz tatlandırıcıların çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyecek yeni bir çalışma planlıyor.

    Çalışmanın bir başka dikkat çekici bulgusu, kadınların sukraloz tükettikten sonra beyin aktivitelerinde daha fazla değişiklik yaşadığıydı. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırma ekibi, şimdi sukraloz ve diğer kalorisiz tatlandırıcıların çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyecek yeni bir çalışma planlıyor.

  6. Sukraloz, 1970'lerde bir İngiliz bilim adamı tarafından tesadüfen keşfedildi ve şekerden yaklaşık 600 kat daha tatlıdır. Ancak neredeyse hiç kalorisi yoktur. Tatlandırıcılar, şeker yerine kullanılan alternatifler olarak, genellikle kilo alımını engellediği, diyabet ve kalp hastalığı gibi riskleri azaltmadığı düşünülmektedir. Ancak diğer bazı araştırmalar, sukralozun hücrelerdeki yağ birikimini teşvik eden GLUT4 adlı proteinin seviyelerini artırabileceğini ve bunun obezite riskini artırabileceğini savunuyor.

    Sukraloz, 1970'lerde bir İngiliz bilim adamı tarafından tesadüfen keşfedildi ve şekerden yaklaşık 600 kat daha tatlıdır. Ancak neredeyse hiç kalorisi yoktur. Tatlandırıcılar, şeker yerine kullanılan alternatifler olarak, genellikle kilo alımını engellediği, diyabet ve kalp hastalığı gibi riskleri azaltmadığı düşünülmektedir. Ancak diğer bazı araştırmalar, sukralozun hücrelerdeki yağ birikimini teşvik eden GLUT4 adlı proteinin seviyelerini artırabileceğini ve bunun obezite riskini artırabileceğini savunuyor.

  7. Düşük kalorili tatlandırıcıların iştah üzerindeki etkileri konusunda yapılan bu yeni araştırma, şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların obeziteye katkı sağlama potansiyelini bir kez daha gündeme getiriyor.

    Düşük kalorili tatlandırıcıların iştah üzerindeki etkileri konusunda yapılan bu yeni araştırma, şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların obeziteye katkı sağlama potansiyelini bir kez daha gündeme getiriyor.

28 Mart 2025