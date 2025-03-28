Beyninizi Daha Fazla Yemek İçin Kandırabilir

Sukraloz, 1970'lerde bir İngiliz bilim adamı tarafından tesadüfen keşfedildi ve şekerden yaklaşık 600 kat daha tatlıdır. Ancak neredeyse hiç kalorisi yoktur. Tatlandırıcılar, şeker yerine kullanılan alternatifler olarak, genellikle kilo alımını engellediği, diyabet ve kalp hastalığı gibi riskleri azaltmadığı düşünülmektedir. Ancak diğer bazı araştırmalar, sukralozun hücrelerdeki yağ birikimini teşvik eden GLUT4 adlı proteinin seviyelerini artırabileceğini ve bunun obezite riskini artırabileceğini savunuyor.