Baklava Şerbeti Püf Noktaları

Şerbet, genellikle şeker, su ve bazen limon gibi asidik maddelerle yapılan, tatlıların üzerine dökülen veya içecek olarak tüketilen tatlımsı bir sıvıdır. Şerbet, tatlılara tat katmak, onları nemlendirmek ve lezzetini artırmak için kullanılır. Baklava şerbeti, tatlının lezzetini dengeleyen en önemli unsurlardan biridir. İdeal bir baklava şerbeti hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları şunlardır: