Çalışma Sisteminde Yeni Düzenleme Masada!

2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi ile beraber birçok düzenleme için de çalışmalar başlatıldı. Doğum destek ödemelerinden, konut projelerine kadar birçok çalışma yapılırken düşen doğum oranlarını iyileştirmek için doğum izinlerinin uzatılması planlanıyor. Bugün konu ile ilgili Nüfus Politikaları Kurulu bir araya gelecek.