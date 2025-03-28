Çocuğu Olana 5 Yıl Maaş!

4 ÇOCUKLU ANNEYE AYLIK 11 BİN 500 LİRA ÖDEME Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.