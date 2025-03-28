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Çocuğu Olana 5 Yıl Maaş!

Torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor

  1. Meclis bu hafta torba yasanın gelmesi bekleniyor. Yeni torba kanunla birçok düzenleme hayata geçirilecek. Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri artırılacak Çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2 çocukta aylık 1500 lira ödeme, 3 çocukta ise ayda 5 bin lira ek ödeme ve 5 yıl boyunca 6500 lira maaş verilecek.

    Meclis bu hafta torba yasanın gelmesi bekleniyor. Yeni torba kanunla birçok düzenleme hayata geçirilecek. Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri artırılacak Çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2 çocukta aylık 1500 lira ödeme, 3 çocukta ise ayda 5 bin lira ek ödeme ve 5 yıl boyunca 6500 lira maaş verilecek.

  2. TBMM'nin bu hafta gündeminde torba yasa var. Yeni düzenlemelere göre çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2. çocukta aylık 1500 lira ve 3. çocukta ayda 5 bin lira ek ödeme yapılacak.

    TBMM'nin bu hafta gündeminde torba yasa var. Yeni düzenlemelere göre çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2. çocukta aylık 1500 lira ve 3. çocukta ayda 5 bin lira ek ödeme yapılacak.

  3. MECLİS'İN BU HAFTA GÜNDEMİ TORBA YASA Bu hafta torba yasa gündeme gelecek. Bu kapsamda birçok düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Geçen hafta 3 gün toplanan, ancak bu toplantıları aksayan genel kurul, geçen hafta görüşmediği konuları bu hafta görüşecek.

    MECLİS'İN BU HAFTA GÜNDEMİ TORBA YASA Bu hafta torba yasa gündeme gelecek. Bu kapsamda birçok düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Geçen hafta 3 gün toplanan, ancak bu toplantıları aksayan genel kurul, geçen hafta görüşmediği konuları bu hafta görüşecek.

  4. DOĞUM YARDIMI İLE ÇOCUĞU OLANA MAAŞ Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde kapsamında; 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacak. 2. çocukta aylık 1500 lira ödeme yapılacak. 3. çocukta ise ayda 5 bin lira ek verilecek, 5 yıl boyunca 3 çocuğu olana 6500 lira maaş verilecek.

    DOĞUM YARDIMI İLE ÇOCUĞU OLANA MAAŞ Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde kapsamında; 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacak. 2. çocukta aylık 1500 lira ödeme yapılacak. 3. çocukta ise ayda 5 bin lira ek verilecek, 5 yıl boyunca 3 çocuğu olana 6500 lira maaş verilecek.

  5. 5 YIL BOYUNCA 6500 MAAŞ İMKANI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklara yardım yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

    5 YIL BOYUNCA 6500 MAAŞ İMKANI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklara yardım yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

  6. 4 ÇOCUKLU ANNEYE AYLIK 11 BİN 500 LİRA ÖDEME Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

    4 ÇOCUKLU ANNEYE AYLIK 11 BİN 500 LİRA ÖDEME Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

28 Mart 2025