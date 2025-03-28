Çocuğu Olana 5 Yıl Maaş!
Torba yasa bu hafta Meclis'e geliyor
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Meclis bu hafta torba yasanın gelmesi bekleniyor. Yeni torba kanunla birçok düzenleme hayata geçirilecek. Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri artırılacak Çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2 çocukta aylık 1500 lira ödeme, 3 çocukta ise ayda 5 bin lira ek ödeme ve 5 yıl boyunca 6500 lira maaş verilecek.
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TBMM'nin bu hafta gündeminde torba yasa var. Yeni düzenlemelere göre çocuğu olana 5 yıl maaş verilecek. 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme, 2. çocukta aylık 1500 lira ve 3. çocukta ayda 5 bin lira ek ödeme yapılacak.
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MECLİS'İN BU HAFTA GÜNDEMİ TORBA YASA Bu hafta torba yasa gündeme gelecek. Bu kapsamda birçok düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Geçen hafta 3 gün toplanan, ancak bu toplantıları aksayan genel kurul, geçen hafta görüşmediği konuları bu hafta görüşecek.
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DOĞUM YARDIMI İLE ÇOCUĞU OLANA MAAŞ Torba yasa ile çocuğu olana destek ödemeleri başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde kapsamında; 1. çocukta 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılacak. 2. çocukta aylık 1500 lira ödeme yapılacak. 3. çocukta ise ayda 5 bin lira ek verilecek, 5 yıl boyunca 3 çocuğu olana 6500 lira maaş verilecek.
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5 YIL BOYUNCA 6500 MAAŞ İMKANI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklara yardım yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.
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4 ÇOCUKLU ANNEYE AYLIK 11 BİN 500 LİRA ÖDEME Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.