AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Ramazan Bayramı arefesi, oruç ayı içerisinde yer aldığından oruç tutulur. Arefe günü oruç tutmak büyük sevaptır ve bugün tutulan oruçlar, bün gün nafile oruca bedel olduğu buyrulur. Arefe orucu, geçmiş ve gelecek yılda yapılan tövbelerin kabul olmasına vesile olur. Ancak Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak hacda olanlar için önerilmez. Hacıların oruç tuttuklarında güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğundan Zilhiccenin 8. ve 9. günü yani arefe günü oruç tutmaları yasaklanmıştır.