Arefe Günü Oruç Tutulur Mu?
Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutulur mu, farz mı?
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Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutmak farz mı? İslam dünyası, Ramazan ayı orucunu bayram arefesine kadar sürdürüyor. Oruç tutacaklar ise arefe günü oruç tutulup tutulmayacağına dair Diyanet açıklamalarını takip ediyor. Ramazan arifesi oruç tutulur mu?
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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Ramazan Bayramı arefesi, oruç ayı içerisinde yer aldığından oruç tutulur. Arefe günü oruç tutmak büyük sevaptır ve bugün tutulan oruçlar, bün gün nafile oruca bedel olduğu buyrulur. Arefe orucu, geçmiş ve gelecek yılda yapılan tövbelerin kabul olmasına vesile olur. Ancak Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak hacda olanlar için önerilmez. Hacıların oruç tuttuklarında güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğundan Zilhiccenin 8. ve 9. günü yani arefe günü oruç tutmaları yasaklanmıştır.
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AREFE NEDİR, NE DEMEK? Arefe, haccın farzlarından vakfenin yapıldığı yerin yani Arafat'ın adıdır. Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ta yapıldığından bu güne de arefe denmiştir. Türkçe karşılığı da arife şeklindedir. Arife kelime anlamı olarak ?bilme, anlama, tanıma? manalarına gelmektedir. Buna göre arefe ve Arafat aynı kökten gelir, aynı yerin adıdır.