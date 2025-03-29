Ünlü Markanın Şampuanları Raflardan Toplatılıyor

Klebsiella oxytoca, kan dolaşımına girdiğinde ateş, titreme, nefes darlığı ve öksürük gibi zatürre benzeri semptomlar dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bakteri, beyin ve omuriliği çevreleyen dokuların iltihaplanması sonucu menenjit gibi yaşamı tehdit eden durumlara ve idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Klebsiella oxytoca enfeksiyonunun, hastaların yüzde 10 ila 20?sinde ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.