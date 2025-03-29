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Ünlü Markanın Şampuanları Raflardan Toplatılıyor

Ölümcül enfeksiyon uyarısı

  1. Geri çağırma duyurusunun ABD pazarını etkilediğini ifade eden uzmanlar, içerisinde 'klebsiella oxytoca' bulunan tek ürünün şampuan olmadığını öne sürüyor. İtalyan yetkililer, test ettikleri binden fazla inek peyniri ve salam örneğinin yüzde 6'sında klebsiella bakterisine rastladıklarını açıkladılar.

    Geri çağırma duyurusunun ABD pazarını etkilediğini ifade eden uzmanlar, içerisinde 'klebsiella oxytoca' bulunan tek ürünün şampuan olmadığını öne sürüyor. İtalyan yetkililer, test ettikleri binden fazla inek peyniri ve salam örneğinin yüzde 6'sında klebsiella bakterisine rastladıklarını açıkladılar.

  2. Klebsiella oxytoca, kan dolaşımına girdiğinde ateş, titreme, nefes darlığı ve öksürük gibi zatürre benzeri semptomlar dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bakteri, beyin ve omuriliği çevreleyen dokuların iltihaplanması sonucu menenjit gibi yaşamı tehdit eden durumlara ve idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Klebsiella oxytoca enfeksiyonunun, hastaların yüzde 10 ila 20?sinde ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

    Klebsiella oxytoca, kan dolaşımına girdiğinde ateş, titreme, nefes darlığı ve öksürük gibi zatürre benzeri semptomlar dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bakteri, beyin ve omuriliği çevreleyen dokuların iltihaplanması sonucu menenjit gibi yaşamı tehdit eden durumlara ve idrar yolu enfeksiyonlarına da neden olabilir. Klebsiella oxytoca enfeksiyonunun, hastaların yüzde 10 ila 20?sinde ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

  3. Scientific Reports dergisinde yayımlanan makaleye göre, mikrop özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, gençler, yaşlılar ve kanser tedavisi görenler için tehlike arz ediyor.

    Scientific Reports dergisinde yayımlanan makaleye göre, mikrop özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, gençler, yaşlılar ve kanser tedavisi görenler için tehlike arz ediyor.

  4. Klebsiella, el yıkamanın ihmal edilmesi sonucu da insanlara bulaşabilir. 2021 yılında bir bebek, klebsiella oxytoca sonucu ortaya çıkan menenjit sonucu hayatını kaybetmişti. Öte yandan, bu bakterinin antibiyotiklere karşı kazandığı direnç de uzmanlar arasında endişe yaratıyor.

    Klebsiella, el yıkamanın ihmal edilmesi sonucu da insanlara bulaşabilir. 2021 yılında bir bebek, klebsiella oxytoca sonucu ortaya çıkan menenjit sonucu hayatını kaybetmişti. Öte yandan, bu bakterinin antibiyotiklere karşı kazandığı direnç de uzmanlar arasında endişe yaratıyor.

  5. Bakterinin gıda yoluyla nasıl bulaştığına dair ayrıntılı araştırmalar yapılması gerektiğini konuşulurken, geri çağrılan şampuanların ise ağırlıklı olarak ABD ve Kaliforniya üzerinden dağıtıldığı bildirildi.

    Bakterinin gıda yoluyla nasıl bulaştığına dair ayrıntılı araştırmalar yapılması gerektiğini konuşulurken, geri çağrılan şampuanların ise ağırlıklı olarak ABD ve Kaliforniya üzerinden dağıtıldığı bildirildi.

  6. Klebsiella oxytoca, yaygın olarak idrar yolu, solunum yolu ve kan enfeksiyonlarına neden olur. Bağırsak florasında doğal olarak bulunan bu bakteri, bağışıklık sisteminin zayıflaması veya hospitalizasyon durumunda vücuda girerek hastalık geliştirebilir.

    Klebsiella oxytoca, yaygın olarak idrar yolu, solunum yolu ve kan enfeksiyonlarına neden olur. Bağırsak florasında doğal olarak bulunan bu bakteri, bağışıklık sisteminin zayıflaması veya hospitalizasyon durumunda vücuda girerek hastalık geliştirebilir.

  7. Klebsiella oxytoca'nın ürettiği toksinler, doku hasarına yol açarak vücudun bağışıklık yanıtını uyarabilir ve enfeksiyonun yayılmasına zemin hazırlayabilir. Erken teşhis ve doğru tedavi, enfeksiyonun yayılmasını engellemek ve komplikasyonları azaltmak açısından oldukça önemlidir.

    Klebsiella oxytoca'nın ürettiği toksinler, doku hasarına yol açarak vücudun bağışıklık yanıtını uyarabilir ve enfeksiyonun yayılmasına zemin hazırlayabilir. Erken teşhis ve doğru tedavi, enfeksiyonun yayılmasını engellemek ve komplikasyonları azaltmak açısından oldukça önemlidir.

29 Mart 2025