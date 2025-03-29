Fiyatı 250 Lira Ve 600 Lira Arasında Değişiyor

Çikolatalara örnek vermek gerekirse, kalitesine göre 250 TL'den başlayıp 300, 350, 600 TL'ye kadar markalı ve kaliteli çikolatalar mevcut. Şekerlemelerin fiyatları ise 200, 250, 300 TL arasında değişiyor. Vatandaşların şeker ve çikolata alırken dikkat etmesi gereken en önemli noktalar ise bazı yerlerde kampanya adı altında eski mahsul, yani tarihi geçmiş ürünlerin satılması olabiliyor. Merdiven altı imalat yapılan şeker ve çikolatalara karşı da dikkatli olmaları gerekiyor. Bilindik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları, daha sağlıklı ve uygun olacaktır" dedi.