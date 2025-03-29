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Fiyatı 250 Lira Ve 600 Lira Arasında Değişiyor

Pazar tezgahında yerini aldı

  1. Bursa'da tarihi çarşıda, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram şekerleri ve çikolataları tezgahlarda yerini alarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Kilogram fiyatının 250 liradan 600 lira arasında değişen şeker ve çikolatalar kısa bir süreliğine alıcılarını bekliyor. Rengarenk görüntüleri ile çocukları cezbeden şeker ve çikolatalara vatandaşlar bayram öncesi yoğun ilgi gösteriyor.

    Bursa'da tarihi çarşıda, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram şekerleri ve çikolataları tezgahlarda yerini alarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Kilogram fiyatının 250 liradan 600 lira arasında değişen şeker ve çikolatalar kısa bir süreliğine alıcılarını bekliyor. Rengarenk görüntüleri ile çocukları cezbeden şeker ve çikolatalara vatandaşlar bayram öncesi yoğun ilgi gösteriyor.

  2. Bayram şekeri satışlarında arife günü yoğunluk beklediğini ifade eden esnaf Orhan Çağlayan, "Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayramların vazgeçilmezi olan şekerler ve çikolatalar tezgahlara yerini aldı. Vatandaşların ilgisi ve alakası da oldukça fazla olmaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı ancak birkaç gün kala daha da hareketlenmesini, vatandaşların şeker ve çikolataya olan ilgisinin artacağını düşünüyoruz.

    Bayram şekeri satışlarında arife günü yoğunluk beklediğini ifade eden esnaf Orhan Çağlayan, "Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayramların vazgeçilmezi olan şekerler ve çikolatalar tezgahlara yerini aldı. Vatandaşların ilgisi ve alakası da oldukça fazla olmaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı ancak birkaç gün kala daha da hareketlenmesini, vatandaşların şeker ve çikolataya olan ilgisinin artacağını düşünüyoruz.

  3. Çeşitli giderlere daha önceden hazırlık yapıldığı için şu an biraz daha sakin, ancak son günlerde satışların daha da artacağını bekliyoruz. Fiyatlardan bahsedecek olursak, geçen yılki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda fiyatların genellikle aynı kalmış olmasına rağmen, özellikle çikolatalı ürünlerde maliyet artışından dolayı fiyatlar biraz daha yükseldi. Bu da haliyle fiyat etiketlerine yansıdı.

    Çeşitli giderlere daha önceden hazırlık yapıldığı için şu an biraz daha sakin, ancak son günlerde satışların daha da artacağını bekliyoruz. Fiyatlardan bahsedecek olursak, geçen yılki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda fiyatların genellikle aynı kalmış olmasına rağmen, özellikle çikolatalı ürünlerde maliyet artışından dolayı fiyatlar biraz daha yükseldi. Bu da haliyle fiyat etiketlerine yansıdı.

  4. Çikolatalara örnek vermek gerekirse, kalitesine göre 250 TL'den başlayıp 300, 350, 600 TL'ye kadar markalı ve kaliteli çikolatalar mevcut. Şekerlemelerin fiyatları ise 200, 250, 300 TL arasında değişiyor. Vatandaşların şeker ve çikolata alırken dikkat etmesi gereken en önemli noktalar ise bazı yerlerde kampanya adı altında eski mahsul, yani tarihi geçmiş ürünlerin satılması olabiliyor. Merdiven altı imalat yapılan şeker ve çikolatalara karşı da dikkatli olmaları gerekiyor. Bilindik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları, daha sağlıklı ve uygun olacaktır" dedi.

    Çikolatalara örnek vermek gerekirse, kalitesine göre 250 TL'den başlayıp 300, 350, 600 TL'ye kadar markalı ve kaliteli çikolatalar mevcut. Şekerlemelerin fiyatları ise 200, 250, 300 TL arasında değişiyor. Vatandaşların şeker ve çikolata alırken dikkat etmesi gereken en önemli noktalar ise bazı yerlerde kampanya adı altında eski mahsul, yani tarihi geçmiş ürünlerin satılması olabiliyor. Merdiven altı imalat yapılan şeker ve çikolatalara karşı da dikkatli olmaları gerekiyor. Bilindik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları, daha sağlıklı ve uygun olacaktır" dedi.

29 Mart 2025