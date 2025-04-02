Aralarında büyük kriz! Alişan evden kovulmuş

2018 yılında hayatlarını birleştiren Alişan ve Buse Varol, aşklarını "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışarak başlatmıştı.

İlk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya gelirken, çift bu sayede anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerinde bir kez daha mutluluk yaşandı.