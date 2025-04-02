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Aralarında Büyük Kriz! Alişan Evden Kovulmuş

Aralarında büyük kriz! Alişan evden kovulmuş

  1. 2018 yılında hayatlarını birleştiren Alişan ve Buse Varol, aşklarını "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışarak başlatmıştı.<p>İlk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya gelirken, çift bu sayede anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerinde bir kez daha mutluluk yaşandı.

    2018 yılında hayatlarını birleştiren Alişan ve Buse Varol, aşklarını "Dostlar Mahallesi" dizisinin setinde tanışarak başlatmıştı.

    İlk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya gelirken, çift bu sayede anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerinde bir kez daha mutluluk yaşandı.

  2. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten Alişan eşi Buse Varol ile yaşadığı doğum günü krizini anlattı. Buse Varol'un doğum gününü unutan Alişan, "Eşeklik bendeydi. Gece 2'de eve geldim, kapıyı açmadı. Evde başkaları vardı, onlar açtı." dedi.

    Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten Alişan eşi Buse Varol ile yaşadığı doğum günü krizini anlattı. Buse Varol'un doğum gününü unutan Alişan, "Eşeklik bendeydi. Gece 2'de eve geldim, kapıyı açmadı. Evde başkaları vardı, onlar açtı." dedi.

  3. Alişan "Evlendiğimiz sene doğum gününü unuttum. Arkadaşlarımla bir yerdeydim. 'Sen ne biçim adamsın' dedi. Eşeklik bendeydi. Gece 2'de eve geldim, kapıyı açmadı. Evde başkaları vardı, onlar açtı. 1 gün sonra barıştık."

    Alişan "Evlendiğimiz sene doğum gününü unuttum. Arkadaşlarımla bir yerdeydim. 'Sen ne biçim adamsın' dedi. Eşeklik bendeydi. Gece 2'de eve geldim, kapıyı açmadı. Evde başkaları vardı, onlar açtı. 1 gün sonra barıştık."

2 Nisan 2025