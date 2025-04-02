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Dikkat! TOGG, Beyaz Eşya Ve Mobilyada İndirim Geliyor

Yeni evlenecekler dikkat! Beyaz eşya ve mobilyada indirim geliyor

  1. Aile Yılı kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar devreye alındı.<p> İşte 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar...

    Aile Yılı kapsamında doğum yardımı, evlilik kredisinin yanı sıra seyahat ve kültürel aktivitelere yönelik bazı uygulamalar devreye alındı.

    İşte 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar...

  2. EVLENECEK GENÇLERE 150 BİN LİRA KREDİ <p> Yeni evlenecek gençlere finansman desteği uygulaması devreye alındı. <p> Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuluyor.<p> Evlilik kredisine 50 binin üzerinde başvuru yapıldı.

    EVLENECEK GENÇLERE 150 BİN LİRA KREDİ

    Yeni evlenecek gençlere finansman desteği uygulaması devreye alındı.

    Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuluyor.

    Evlilik kredisine 50 binin üzerinde başvuru yapıldı.

  3. <h2>ANNELERE 5 BİN LİRA DOĞUM YARDIMI</h2> <p>2025 yılı ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.<br><br>Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.<br><br>Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak.</p>

    ANNELERE 5 BİN LİRA DOĞUM YARDIMI

    2025 yılı ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

    Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.

    Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak.

  4. BEYAZ EŞYA VE MOBİLYAYA İNDİRİM YOLDA<p> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, aile kurmak isteyen gençler için beyaz eşya ve mobilyada özel firmalarla yaptıkları indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını duyurdu.<p> Sektörün önde gelen firmalarıyla protokollerin hazır olduğunu belirten Göktaş, nisan ayı içinde bunların açıklanacağını ifade etti.

    BEYAZ EŞYA VE MOBİLYAYA İNDİRİM YOLDA

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, aile kurmak isteyen gençler için beyaz eşya ve mobilyada özel firmalarla yaptıkları indirim anlaşmalarını açıklayacaklarını duyurdu.

    Sektörün önde gelen firmalarıyla protokollerin hazır olduğunu belirten Göktaş, nisan ayı içinde bunların açıklanacağını ifade etti.

  5. TOGG DESTEĞİ GELİYOR<p> İlk arabasını alacak aileler için Togg desteği üzerinde çalışılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek.<p> Program kapsamında düşük gelir grupların satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor. <p> Togg desteğinin son aşamaya geldiği belirtilirken, ne zaman devreye alınacağı henüz açıklanmadı.

    TOGG DESTEĞİ GELİYOR

    İlk arabasını alacak aileler için Togg desteği üzerinde çalışılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek.

    Program kapsamında düşük gelir grupların satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

    Togg desteğinin son aşamaya geldiği belirtilirken, ne zaman devreye alınacağı henüz açıklanmadı.

  6. TREN BİLETLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM<p> Tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evli çiftlere özel indirimler yapıldı.<p> Buna göre en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşuluyla aileler, yüzde 15 indirim ile seyahat edebilecek.<p> 2025 yılında evlenen çiftler için ise ?Yeni Evli Tarifesi? devreye alınacak. <p> Bu uygulama ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek. Vatandaşlar, indirimli tarifelerden 8 Mart?tan itibaren faydalanabilecek.

    TREN BİLETLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM

    Tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evli çiftlere özel indirimler yapıldı.

    Buna göre en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşuluyla aileler, yüzde 15 indirim ile seyahat edebilecek.

    2025 yılında evlenen çiftler için ise ?Yeni Evli Tarifesi? devreye alınacak.

    Bu uygulama ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek. Vatandaşlar, indirimli tarifelerden 8 Mart?tan itibaren faydalanabilecek.

  7. OTOBÜSLER BİLETLERİNE YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM <p> Şehirlerarası otobüs firmalarında aileler için indirim oranı yükseltildi.<p> Şirketler, aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 an fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, azami indirim oranını yüzde 40 olarak uygulayabilecek.

    OTOBÜSLER BİLETLERİNE YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM

    Şehirlerarası otobüs firmalarında aileler için indirim oranı yükseltildi.

    Şirketler, aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 an fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, azami indirim oranını yüzde 40 olarak uygulayabilecek.

  8. THY'DE YÜZDE 15 İNDİRİM <p> Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulaması başlattı.<p> Uygulama 2025 yıl sonuna kadar geçerli olacak. Aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesi yurt içi uçuşlarda indirimden yararlanabilecek.

    THY'DE YÜZDE 15 İNDİRİM

    Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulaması başlattı.

    Uygulama 2025 yıl sonuna kadar geçerli olacak. Aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesi yurt içi uçuşlarda indirimden yararlanabilecek.

  9. SİNEMALARDA YÜZDE 40 İNDİRİM <p> 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında her pazartesi ve çarşamba günleri ailelere özel yüzde 40?a varan indirim uygulanacak.

    SİNEMALARDA YÜZDE 40 İNDİRİM

    2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında her pazartesi ve çarşamba günleri ailelere özel yüzde 40?a varan indirim uygulanacak.

2 Nisan 2025