Dikkat! TOGG, Beyaz Eşya Ve Mobilyada İndirim Geliyor

ANNELERE 5 BİN LİRA DOĞUM YARDIMI

2025 yılı ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.



Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin lira ödeme yapılacak.



Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak.