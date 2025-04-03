Şifa Kaynağı Sinop'ta Çıkmaya Başladı! Sadece Birkaç Ülkede Var
Sinop'ta çıkmaya başladı! Sadece birkaç ülkede var
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Türkiye'de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen, dünyada birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan ve geçen yıllarda Türkiye'de ilk defa Mersin'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde kurulan bir serada üretimi yapılan 'kuzugöbeği mantarı' Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkmaya başladı.
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Genellikle nemli topraklarda bulunan ve nisan ayında gözle görülebilir hale gelen kuzu göbeği mantarları herhangi bir tohum atılarak değil, doğal yollarla yetişiyor.
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Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.
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Kuzu göbeği mantarı (Armillaria mellea), genellikle ormanlık alanlarda, özellikle çam ve meşe gibi ağaç türlerinin bulunduğu yerlerde yetişir.
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Bu mantar, odunsu malzemelerle beslenen bir parazit mantardır. Ağaçların köklerinde veya dalında, çürümüş veya zayıf düşmüş bitki materyallerinde gelişebilir.
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Kuzu göbeği mantarlarının yetişebileceği diğer yerler arasında ormanlardaki nemli, karanlık bölgeler ve orman kenarları yer alabilir. Ayrıca, kuzu göbeği mantarı bazı tarım alanlarında, özellikle meyve ağaçlarıyla birlikte bulunan yerlerde de görülebilir.
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Bu mantar türü, sıcaklık ve nem oranının yüksek olduğu yerlerde daha iyi gelişir, bu yüzden ılıman iklimlerde yaygın olarak bulunur.