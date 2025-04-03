Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde.

Yeni dizisi çok beğenilen ve her sahnesi olay olan ünlü isim özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı.