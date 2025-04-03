Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Otomotiv satışlarında mart rekoru
Otomotiv satışlarında mart rekoru
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP Boykot Çağrısına Yanıtı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP Boykot Çağrısına Yanıtı
Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor
MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi
MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!

Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Demet Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu!

  1. Şimdilerde başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisi ile adından söz ettiren Demet Özdemir özel hayatıyla gündeme geldi. Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun yeni sevgilisi bakın kimmiş...

    Şimdilerde başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisi ile adından söz ettiren Demet Özdemir özel hayatıyla gündeme geldi. Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun yeni sevgilisi bakın kimmiş...

  2. Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde. <p> Yeni dizisi çok beğenilen ve her sahnesi olay olan ünlü isim özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı.

    Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde.

    Yeni dizisi çok beğenilen ve her sahnesi olay olan ünlü isim özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı.

  3. Demet Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı.<p> Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

    Demet Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı.

    Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

  4. Güzel oyuncunun iş insanı Metin Güneş?in oğlu, modacı Gülnur Güneş?in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşadığı öğrenildi.

    Güzel oyuncunun iş insanı Metin Güneş?in oğlu, modacı Gülnur Güneş?in de kardeşi olan Kadir Güneş'le aşk yaşadığı öğrenildi.

  5. Uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşayan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika?da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir?le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafını yayınladı. Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

    Uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşayan ikilinin ilk karesi de ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika?da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir?le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafını yayınladı. Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

3 Nisan 2025