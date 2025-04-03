İkinci Kez Anne Oldu
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez anne oldu.
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Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up, Uzay Yolcuları, Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.
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2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını vermişti. Yıldız, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly?den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 34 yaşındaki Lawrence, birkaç ay önce ikinci kez anne olacağını açıklamıştı. Bir çocuk sahibi daha olacağı için heyecanlı olduğunu belirten ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.
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MÜJDELİ HABER GELDİ People'da yer alan habere göre; Oscar?lı oyuncu ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Lawrence?ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.
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ANNELİK HAKKINDA KONUŞMUŞTU Öte yandan Jennifer Lawrence 2022'de Vogue dergisine verdiği röportajda annelik hakkında konuşmuş ve şöyle demişti: ?Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime ?Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip duruyor. Ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim? Doğum yaptığımın ertesi günü hayatımın yeniden başladığını hissettim. Kendime ?Bugün hayatımın ilk günü? dedim. Ona aşık olmuştum. Kalbim hiç bilmediğim bir kapasiteye ulaştı. Eşimi de buna dahil ediyorum."