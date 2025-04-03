İkinci Kez Anne Oldu

ANNELİK HAKKINDA KONUŞMUŞTU Öte yandan Jennifer Lawrence 2022'de Vogue dergisine verdiği röportajda annelik hakkında konuşmuş ve şöyle demişti: ?Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime ?Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip duruyor. Ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim? Doğum yaptığımın ertesi günü hayatımın yeniden başladığını hissettim. Kendime ?Bugün hayatımın ilk günü? dedim. Ona aşık olmuştum. Kalbim hiç bilmediğim bir kapasiteye ulaştı. Eşimi de buna dahil ediyorum."