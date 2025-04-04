Şevval Orucu Ne Zaman Tutulur?
Şevval orucu 2025 tarihleri
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Sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türeyen şevvâl kelimesi kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. ŞEVVAL ORUCUNUN ZAMANI VE SÜRESİ NEDİR? Hadiste Şevval ayında ve altı gün olarak geçmektedir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.
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RAMAZAN'DA TUTULMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ? Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan?da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan?da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan?da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
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ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULMAYA BAŞLANIR? Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü sona ermektedir.
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Şevval orucu ise; 11 Nisan - 8 Mayıs 2024 tarihleri dahil bu süre zarfında tutulabilir.