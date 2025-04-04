Şevval Orucu Ne Zaman Tutulur?

RAMAZAN'DA TUTULMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ? Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan?da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan?da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan?da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.