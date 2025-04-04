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Asla Almamanız Gereken 3 Vitamin Takviyesi

Ancak bilinçsiz kullanılan takviyeler vücutta çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

  1. Takviye vitamin kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Peki gerçekten tüm bu takviyelere ihtiyacınız var mı? Yan etkileri var mı? Vitaminlerin genel sağlığımız için gerekli olduğu konusunda bir tartışma olmasa da takviyeler bazı istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

    Takviye vitamin kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Peki gerçekten tüm bu takviyelere ihtiyacınız var mı? Yan etkileri var mı? Vitaminlerin genel sağlığımız için gerekli olduğu konusunda bir tartışma olmasa da takviyeler bazı istenmeyen yan etkilere neden olabilir.

  2. Dr. Jaban Moore, kişisel olarak kaçındığı vitamin takviyeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Moore'un Instagram'da yaklaşık 700 bin takipçisi var.

    Dr. Jaban Moore, kişisel olarak kaçındığı vitamin takviyeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Moore'un Instagram'da yaklaşık 700 bin takipçisi var.

  3. Platformda paylaşılan bir videoda uzak durduğu vitaminlerden bahsetti. ?Fonksiyonel tıp doktoru olarak asla almayacağım vitaminler. Takviye dünyası bazen büyük ilaç şirketleri kadar farklı değil. Ne aldığınızı bilmek için etiketleri okuyun,? diye uyarıyor Dr. Moore. Ayrıca popüler vitaminlere bazı alternatifler öneriyor.

    Platformda paylaşılan bir videoda uzak durduğu vitaminlerden bahsetti. ?Fonksiyonel tıp doktoru olarak asla almayacağım vitaminler. Takviye dünyası bazen büyük ilaç şirketleri kadar farklı değil. Ne aldığınızı bilmek için etiketleri okuyun,? diye uyarıyor Dr. Moore. Ayrıca popüler vitaminlere bazı alternatifler öneriyor.

  4. VİTAMİN B12 Dr. Moore'un listesindeki ilk vitamin takviyesi Vitamin B12'dir. Vitamin B12, merkezi sinir sisteminizi sağlıklı tutmak için gereklidir ve DNA ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler ve ayrıca tipik beyin fonksiyonlarını korur. Et, balık, kümes hayvanları, süt ve yumurta gibi hayvansal gıdalardan doğal olarak B12 vitamini alabilirsiniz. Dr. Jaban Moore, B12'nin sentetik bir formu olan siyanokobalamin almamanızı öneriyor. ?Siyanür içeren ve ekstra detoksifikasyon gerektiren sentetik bir B12 formu olan siyanokobalamin kullanmayın. Bunun yerine metilkobalamin alın,? diye öneriyor.

    VİTAMİN B12 Dr. Moore'un listesindeki ilk vitamin takviyesi Vitamin B12'dir. Vitamin B12, merkezi sinir sisteminizi sağlıklı tutmak için gereklidir ve DNA ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler ve ayrıca tipik beyin fonksiyonlarını korur. Et, balık, kümes hayvanları, süt ve yumurta gibi hayvansal gıdalardan doğal olarak B12 vitamini alabilirsiniz. Dr. Jaban Moore, B12'nin sentetik bir formu olan siyanokobalamin almamanızı öneriyor. ?Siyanür içeren ve ekstra detoksifikasyon gerektiren sentetik bir B12 formu olan siyanokobalamin kullanmayın. Bunun yerine metilkobalamin alın,? diye öneriyor.

  5. MAGNEZYUM Magnezyum, kas ve sinir fonksiyonu, kemik sağlığı, kan şekeri düzenlemesi, uyku ve ruh halini iyileştirme gibi çeşitli işlevler için en iyi olan temel bir mineraldir. Magnezyum, tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller ve çeşitli meyve ve sebzeler gibi çeşitli besin açısından yoğun gıdalarda bulunur. Dr. Moore, "Sadece müshil özelliklerini istemiyorsanız magnezyum oksit veya sitrat kullanmayın. Magnezyum seviyelerini yenilemek için magnezyum glisinat tercih edin" diyor.

    MAGNEZYUM Magnezyum, kas ve sinir fonksiyonu, kemik sağlığı, kan şekeri düzenlemesi, uyku ve ruh halini iyileştirme gibi çeşitli işlevler için en iyi olan temel bir mineraldir. Magnezyum, tam tahıllar, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller ve çeşitli meyve ve sebzeler gibi çeşitli besin açısından yoğun gıdalarda bulunur. Dr. Moore, "Sadece müshil özelliklerini istemiyorsanız magnezyum oksit veya sitrat kullanmayın. Magnezyum seviyelerini yenilemek için magnezyum glisinat tercih edin" diyor.

  6. DEMİR Demir, kırmızı kan hücrelerinin bir parçası olarak vücudunuzda oksijen taşıma gibi çeşitli önemli işlevlerden sorumlu olan bir diğer temel besindir. Demir eksikliği demir eksikliği anemisine yol açabilir. Kırmızı et, fasulye, kuruyemiş, ıspanak, kayısı gibi kuru meyveler ve karaciğer ve sakatat demir açısından zengindir. Dr. Moore, "Demir sülfat (demir) kullanmayın" diyor. Bu takviyenin sindirime zarar verdiğini ve kabızlığa ve mide bulantısına neden olabileceğini söylüyor. ?Feröz bisglisinat (demir) daha nazik ve daha iyi emilir, hem demir ise en biyoyararlanımlı formdur? diye ekliyor.

    DEMİR Demir, kırmızı kan hücrelerinin bir parçası olarak vücudunuzda oksijen taşıma gibi çeşitli önemli işlevlerden sorumlu olan bir diğer temel besindir. Demir eksikliği demir eksikliği anemisine yol açabilir. Kırmızı et, fasulye, kuruyemiş, ıspanak, kayısı gibi kuru meyveler ve karaciğer ve sakatat demir açısından zengindir. Dr. Moore, "Demir sülfat (demir) kullanmayın" diyor. Bu takviyenin sindirime zarar verdiğini ve kabızlığa ve mide bulantısına neden olabileceğini söylüyor. ?Feröz bisglisinat (demir) daha nazik ve daha iyi emilir, hem demir ise en biyoyararlanımlı formdur? diye ekliyor.

4 Nisan 2025