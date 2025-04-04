Ağlamanın Ruh Sağlığına Faydaları
Gözyaşının zararlı bakterileri azaltabildiğini belirten uzmanlar, ağlamanın ruh sağlığı üzerinde de çeşitli faydaları olduğunu ifade ediyor.
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Ağlamak, oksitosin ve endorfin gibi ruh halini iyileştiren hormonların üretimini artırır. Oksitosin, sakinleşmemize yardımcı olurken, endorfinler özsaygıyı artırarak kaygıyı hafifletir.
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Bazı çalışmalar, özellikle yoğun ağlamanın, vücutta opioidlerin salınımını tetikleyebileceğini öne sürüyor. Opioidlerin, fiziksel ve duygusal acıyı azalttığı biliniyor.
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Vücudun diğer bölgeleri gibi beyin de aşırı ısınabilir ve bu küçük sıcaklık artışları, ruh halinizi olumsuz etkileyebilir.
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Verywell Mind'da yer alan habere göre, özellikle hıçkırıklara boğularak ağlamak, beyne giden kan akışını artırır ve derin nefes almanızı sağlar. Bu süreç, beynin sıcaklığını düşürürken ruh halini de iyileştirir.
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Ağlamak, parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek vücudu sakinleştirir ve homeostaza döndürür. Bu durum, uykuya hazır hissetmenizi sağlar.
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RAHATLAMAK İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI Uzmanlar, depresyon semptomları taşıyan bireylerin edinmesi gereken bazı alışkanlıklar olduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlıkların başında nefes egzersizleri ve yürüyüş yapmak gibi basit rutinler geliyor. Ayrıca korku filmi izlemenin de parasempatik sinir sistemini tetikleyebildiği ve film bittiğinde ortaya çıkan rahatlama hissinin, kişiyi gevşettiği ileri sürülüyor.