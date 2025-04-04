Ağlamanın Ruh Sağlığına Faydaları

RAHATLAMAK İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI Uzmanlar, depresyon semptomları taşıyan bireylerin edinmesi gereken bazı alışkanlıklar olduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlıkların başında nefes egzersizleri ve yürüyüş yapmak gibi basit rutinler geliyor. Ayrıca korku filmi izlemenin de parasempatik sinir sistemini tetikleyebildiği ve film bittiğinde ortaya çıkan rahatlama hissinin, kişiyi gevşettiği ileri sürülüyor.