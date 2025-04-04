Ağlamanın Ruh Sağlığına Faydaları

Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Bankalar 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bankalar 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak
Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak
Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay ve Adana'da deprem!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Otomotiv satışlarında mart rekoru
Otomotiv satışlarında mart rekoru
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı

Ağlamanın Ruh Sağlığına Faydaları

Gözyaşının zararlı bakterileri azaltabildiğini belirten uzmanlar, ağlamanın ruh sağlığı üzerinde de çeşitli faydaları olduğunu ifade ediyor.

  1. Ağlamak, oksitosin ve endorfin gibi ruh halini iyileştiren hormonların üretimini artırır. Oksitosin, sakinleşmemize yardımcı olurken, endorfinler özsaygıyı artırarak kaygıyı hafifletir.

    Ağlamak, oksitosin ve endorfin gibi ruh halini iyileştiren hormonların üretimini artırır. Oksitosin, sakinleşmemize yardımcı olurken, endorfinler özsaygıyı artırarak kaygıyı hafifletir.

  2. Bazı çalışmalar, özellikle yoğun ağlamanın, vücutta opioidlerin salınımını tetikleyebileceğini öne sürüyor. Opioidlerin, fiziksel ve duygusal acıyı azalttığı biliniyor.

    Bazı çalışmalar, özellikle yoğun ağlamanın, vücutta opioidlerin salınımını tetikleyebileceğini öne sürüyor. Opioidlerin, fiziksel ve duygusal acıyı azalttığı biliniyor.

  3. Vücudun diğer bölgeleri gibi beyin de aşırı ısınabilir ve bu küçük sıcaklık artışları, ruh halinizi olumsuz etkileyebilir.

    Vücudun diğer bölgeleri gibi beyin de aşırı ısınabilir ve bu küçük sıcaklık artışları, ruh halinizi olumsuz etkileyebilir.

  4. Verywell Mind'da yer alan habere göre, özellikle hıçkırıklara boğularak ağlamak, beyne giden kan akışını artırır ve derin nefes almanızı sağlar. Bu süreç, beynin sıcaklığını düşürürken ruh halini de iyileştirir.

    Verywell Mind'da yer alan habere göre, özellikle hıçkırıklara boğularak ağlamak, beyne giden kan akışını artırır ve derin nefes almanızı sağlar. Bu süreç, beynin sıcaklığını düşürürken ruh halini de iyileştirir.

  5. Ağlamak, parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek vücudu sakinleştirir ve homeostaza döndürür. Bu durum, uykuya hazır hissetmenizi sağlar.

    Ağlamak, parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek vücudu sakinleştirir ve homeostaza döndürür. Bu durum, uykuya hazır hissetmenizi sağlar.

  6. RAHATLAMAK İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI Uzmanlar, depresyon semptomları taşıyan bireylerin edinmesi gereken bazı alışkanlıklar olduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlıkların başında nefes egzersizleri ve yürüyüş yapmak gibi basit rutinler geliyor. Ayrıca korku filmi izlemenin de parasempatik sinir sistemini tetikleyebildiği ve film bittiğinde ortaya çıkan rahatlama hissinin, kişiyi gevşettiği ileri sürülüyor.

    RAHATLAMAK İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI Uzmanlar, depresyon semptomları taşıyan bireylerin edinmesi gereken bazı alışkanlıklar olduğunu ifade ediyor. Bu alışkanlıkların başında nefes egzersizleri ve yürüyüş yapmak gibi basit rutinler geliyor. Ayrıca korku filmi izlemenin de parasempatik sinir sistemini tetikleyebildiği ve film bittiğinde ortaya çıkan rahatlama hissinin, kişiyi gevşettiği ileri sürülüyor.

4 Nisan 2025