Muhalefetten Düşünce Özgürlüğüne Darbe!
Yolsuzlukla yargılanan İmamoğlu için paylaşım yapmadığı gerekçesiyle linçlenen komedyen Gökhan Ünver'in gösterileri de iptal edildi.
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Yolsuzluk suçuyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin paylaşım yapmadığı ve boykot çağrısına destek vermediği gerekçesiyle sosyal medyada linçlenen komedyen Gökhan Ünver'in gösterileri iptal edildi.
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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan boykot çağrısı cadı avına dönüştü.
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Ekrem İmamoğlu'na ve yerli ve milli markalara ilişkin yapılan boykota destek vermeyen ünlüler sosyal medyada linç girişimine maruz kaldı.
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Bunlardan biri de Gökhan Ünver. Ünlü komedyen boykota destek vermediği için resmen "cezalandırıldı".
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CHP'li Avcılar Belediyesi, Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için linçlenen Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ekrem İmamoğlu için neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin! AKP?li istemiyoruz ilçemizde" paylaşımında bulundu.
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Avcılar Belediyesi resmi Instagram hesabı ise, bu yoruma cevap vererek "Merhaba, bahse konu etkinlik iptal edilmiştir." dedi.