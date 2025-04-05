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Beyin Sağlığını İyileştiren 8 Besin!

Nöroloji uzmanı tek tek açıkladı

  1. ZERDEÇAL Güçlü bir antioksidan kaynağı olan zerdeçal, Alzheimer'a yol açan amiloid plakları parçalayan kurkumin yönünden zengindir. The New York Post'ta yer alan habere göre, zerdeçal ve karabiberin birlikte tüketilmesi, kurkumin emilimini artırır.

    ZERDEÇAL Güçlü bir antioksidan kaynağı olan zerdeçal, Alzheimer'a yol açan amiloid plakları parçalayan kurkumin yönünden zengindir. The New York Post'ta yer alan habere göre, zerdeçal ve karabiberin birlikte tüketilmesi, kurkumin emilimini artırır.

  2. BALIK Özellikle yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını geliştiren ve iltihapları azaltan "sağlıklı" yağlar olarak bilinirler. Dr. Aaron Lord, düzenli somon tüketiminin beyin üzerinde uzun vadede olumlu etkiler yaratabileceğinin altını çizdi.

    BALIK Özellikle yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir. Omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığını geliştiren ve iltihapları azaltan "sağlıklı" yağlar olarak bilinirler. Dr. Aaron Lord, düzenli somon tüketiminin beyin üzerinde uzun vadede olumlu etkiler yaratabileceğinin altını çizdi.

  3. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Yeşil yapraklı sebzeler, yüksek düzeyde lif, folat, lutein ve beta-karoten içerir. Uzman isim, kuşkonmaz ve brokoli gibi sebzelerin buharda pişirilmesini ya da haşlanarak tüketilmesini öneriyor.

    YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Yeşil yapraklı sebzeler, yüksek düzeyde lif, folat, lutein ve beta-karoten içerir. Uzman isim, kuşkonmaz ve brokoli gibi sebzelerin buharda pişirilmesini ya da haşlanarak tüketilmesini öneriyor.

  4. DOMATES Likopen açısından zengin olan domates, iltihabı ve oksidatif stresi azaltabilir.

    DOMATES Likopen açısından zengin olan domates, iltihabı ve oksidatif stresi azaltabilir.

  5. KURUYEMİŞLER Kuruyemişlerin de beyin sağlığını destekleyici içeriklere sahip olduğunu belirten Dr. Aaron, özellikle cevizin yüksek düzeyde omega-3 ve omega-6 yağ asitleri barındırdığını vurguladı.

    KURUYEMİŞLER Kuruyemişlerin de beyin sağlığını destekleyici içeriklere sahip olduğunu belirten Dr. Aaron, özellikle cevizin yüksek düzeyde omega-3 ve omega-6 yağ asitleri barındırdığını vurguladı.

  6. ZEYTİNYAĞI Zeytinyağının içeriğindeki tekli doymamış yağlar, kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırır.

    ZEYTİNYAĞI Zeytinyağının içeriğindeki tekli doymamış yağlar, kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırır.

  7. KAHVE VE ÇAY Çaylar, beyin metabolizmasına fayda sağlayan harika fitobesinler içerir. Kahve ve çay, flavonoidler açısından zengindir ve glisemik kontrolü iyileştirebilir. Ancak kafeini ölçülü tüketmekte fayda vardır.

    KAHVE VE ÇAY Çaylar, beyin metabolizmasına fayda sağlayan harika fitobesinler içerir. Kahve ve çay, flavonoidler açısından zengindir ve glisemik kontrolü iyileştirebilir. Ancak kafeini ölçülü tüketmekte fayda vardır.

  8. PATLAMIŞ MISIR Uzman isim, evde yapılan taze patlamış mısırın, patates cipslerinden daha besleyici ve sağlıklı bir alternatif olduğunun da altını çizdi.

    PATLAMIŞ MISIR Uzman isim, evde yapılan taze patlamış mısırın, patates cipslerinden daha besleyici ve sağlıklı bir alternatif olduğunun da altını çizdi.

5 Nisan 2025