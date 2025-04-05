1 Mayıs İtibariyle Bu Telefonlarda Whatsapp Çalışmayacak?
WhatsApp, 1 Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski model telefonlarda artık desteklenmeyeceğini duyurdu.
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WhatsApp, kullanıcılarına cihazlarını ve işletim sistemlerini güncellemeleri ya da daha yeni modellere geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde mesajlaşma, arama ve medya paylaşımı gibi temel WhatsApp işlevleri 1 Mayıs 2025?ten sonra kullanılamayacak.
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WhatsApp yetkilileri, bu kararın kullanıcı güvenliğini ve uygulama performansını artırmak amacıyla alındığını belirtti. Destek kesilecek cihazlar arasında, Android 5.0 ve altı sürümlerle çalışan telefonlar ile iOS 12 ve öncesi sürüme sahip bazı iPhone modelleri bulunuyor. Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.
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WHATSAPP HANGİ TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK?
APPLE
iPhone 5 iPhone 5C iPhone 6 serisi
SAMSUNG
Galaxy Ace Plus Galaxy Note 3 serisi
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HUAWEI
Ascend P6 S Huawei GX1S
LG
Optimus 4X HD Optimus G
MOTOROLA
Moto G Moto X.